BBB 21: entenda como será o paredão desta semana

Durante o programa ao vivo da noite de quinta-feira (11), Tiago Leifert explicou para o público como será a dinâmica desta semana no BBB 21. O apresentador revelou quantos serão emparedados, como será a votação e se haverá prova bate e volta para salvar alguém da berlinda. Confira tudo sobre como será a formação de paredão neste domingo (14):

BBB21 – Quantos serão emparedados?

No total quatro pessoas estarão em perigo, uma delas será o habitual indicado do líder, que irá direto para a berlinda. Em seguida acontecerá a votação da casa, os três mais votados da noite estarão no paredão.

“Bem simples, vai ser legal, pode até ter empate, porque um monte de gente está tomando dois votinhos, três, estão tranquilinhos. Vão tomar um susto no domingo”, comentou Leifert sobre a sétima formação de paredão do BBB21.

Vai ter prova bate e volta?

Sim, como informado pelo apresentador do BBB 21, nesta semana assistiremos a prova bate e volta logo após a votação da noite. Quem vai poder participar? Os três emparedados pelos votos da casa, um deles terá a chance de fugir do paredão.

Como sempre é lembrado por Tiago Leifert, pelas regras do programa, o indicado do líder não pode participar da prova bate e volta. Até o momento no BBB 21, apenas o quarto paredão não teve prova bate e volta.

Paredão BBB 21 votar

O processo para ajudar na eliminação de alguém no reality show é bem simples. Vá para o site oficial do programa no link: https://gshow.globo.com/realities/bbb/. Em seguida clique em “Quem você quer eliminar?”, uma página irá abrir com os nomes e fotos dos emparedados.

Clique no participante que você quer fora do BBB 21, faça o login no site, caso ainda não tenha feito, e confirme seu voto por meio do captcha, verificação de robôs. Aí é só esperar pela confirmação do voto e repetir o processo quantas vezes quiser.

