MDB declara apoio a Camilla de Lucas no BBB21

Nenhum político está confinado no BBB, mas os partidos estão de olho no reality show da Globo. Nesta sexta-feira (9/4), o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido do ex-presidente Michel Temer, demonstrou apoio a Camilla de Lucas no BBB21. No entanto, não deixou claro se a sister é uma ‘filiada’ do partido.

MDB apoia Camilla de Lucas no BBB21

Nas redes sociais, o partido do ex-presidente Michel Temer destacou qualidades de Camilla de Lucas no BBB21 e declarou apoio a sister na briga pelo prêmio máximo do reality show de R$ 1,5 milhão.

“Ela entra nas discussões para apaziguar a briga, isso é estilo MDB. E sempre se posiciona quando é questionada, isso é ponto de equilíbrio. Portanto, nossa torcida é para Camilla de Lucas. MDB, o partido que mais elegeu candidatos negros e pardos em 2020”, escreveu o MDB.

O apoio do MDB a Camilla de Lucas no BBB21 foi declarado após um internauta afirmar que Viih Tube era filiada ao partido por conta de suas atitudes no jogo. No entanto, a chapa com que Michel Temer disputou a presidência do Brasil desconversou e escolheu de Lucas para apoiar no reality show.

Críticas ao MDB

Após declarar apoio a Camilla de Lucas no BBB21, o Movimento Democrático Brasileiro recebeu inúmeras críticas nas redes sociais. Um internauta, por exemplo, afirmou que o partido ‘faz aliança com todo mundo e ao mesmo tempo com ninguém’, descrevendo o jogo de Viih Tube no BBB21.

O MDB rebateu o comentário. “É essa a sua opinião. Respeitamos. O MDB nasceu no combate à censura e na defesa das liberdades individuais. É o partido que mais elegeu mulheres e negros, e a segunda sigla que mais elegeu LGBT”.

Em 2019, Camilla de Lucas debochou da prisão de Michel Temer no Twitter. “Babado do dia: TEMER FOI PRESO KKKKKKK MAAANOO QUE FOFOCA!!!”, escreveu ela, à época.

