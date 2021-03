BBB21: saiba qual é a altura de Camilla de Lucas

Todo mundo conhece um amigo que é o mais alto do grupo (ou é o próprio). No BBB21, por exemplo, Camilla de Lucas, de 26 anos, é a dona do título. Desde o início da edição, a digital influencer já virou alvo de memes nas redes sociais por conta da altura e tem despertado a curiosidade dos fãs. Qual é a altura de Camilla de Lucas? Descubra a seguir.

Qual é a altura de Camilla de Lucas?

Qual é a altura de Camilla de Lucas? Camilla de Lucas tem 1,79 m de altura. Durante a primeira prova do BBB21, que foi de imunidade e em dupla, a sister disputou com Carla Diaz, que tem 1,53 m, ou seja, 26 centímetros mais baixa que ela.

Na prova de imunidade, as duas precisavam ficar abraças em cima de uma base circular sem cair. A diferença de altura chocou a web, já que Carla batia um pouco acima da cintura da colega de confinamento. Durante o desafio, Carla, inclusive, chegou a coçar a perna da parceria de dupla. “Posso coçar já que estou embaixo mesmo”, disse a atriz intérprete de Carine, de A Força do Querer, após a amiga relatar que uma das pernas estava coçando.

Camilla de Lucas recebe elogio por altura

A altura de Camilla de Lucas lhe rendeu um elogio de Juliette no banheiro camarim do BBB21. A sister comparou a beleza da integrante do Camarote (famosos) com a cantora Iza.

- PUBLICIDADE -

“Isso eleva a minha autoestima porque a minha altura sempre foi um complexo pra mim. Por exemplo, quando a gente tira foto eu sempre sou a mais alta. Fica um padrão de altura e eu sempre muito alta. Pois juro sem brincadeira nenhuma, antes de te conhecer, por exemplo, uma das mulheres mais lindas que eu acho é a IZA e ela tem o seu perfil”, disse Juliette.

Na web, a equipe de Camilla que administra suas suas redes postou uma foto da sister usando um maiô e afirmou que ela ‘é a maior’. Os fãs se divertiram e afirmaram que com o tamanho das pernas da digital influencer ela seria a maior do Brasil.

Como foi o jogo de Camilla na semana passada

De Lucas se destacou na semana anterior na casa mais vigiada do Brasil. Isso porque, a sister foi finalista da prova do líder, que exigiu pontaria e sorte dos competidores. Ela disputou a coroa contra o amigo João Luiz, que acabou conquistando o poder máximo do reality show.

Camilla ficou de fora da prova do anjo, pois não foi sorteada. Mas na votação do confessionário, a sister votou em Arthur, que acabou indo parar na berlinda com 6 votos.