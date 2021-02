Memes BBB 2021: os melhores momentos do Twitter e do Instagram

Quando o Big Brother começa, os fãs da casa mais vigiada do país já ficam na expectativa para ver as festas, a formação de casais, entre outros momentos. Mas no mundo da internet, tem uma galera interessada em fazer humor e piada com o tudo o que acontece dentro da casa do BBB. Por isso, conheça aqui os melhores memes BBB 2021 para rir e se entreter.

A edição de 2021 vem se destacando por causa do medo declarado do cancelamento na internet. Por esse motivo, os participantes já começaram o reality “pisando em ovos” uns com os outros. Mas mesmo assim, todo esse cuidado não impediu as primeiras brigas, desentendimentos e o surgimento de momentos curiosos ou engraçados. Aliás, a melhor parte é que tudo o que vem acontecendo só aumenta o cartucho de memes BBB 2021.

Melhores Memes BBB 2021 para compartilhar com seus amigos

A fábrica de memes BBB 2021 não para. E desde a primeira semana do reality show, somos presenteados com um meme melhor que o outro dos participantes. Por isso, confira a seguir os mais marcantes até o momento.

A Lumena deixou?

No início do jogo, os participantes receberam uns mimos de uma marca de maquiagens patrocinadora e resolveram descontrair e maquiar também os meninos. Porém, essa brincadeira soou de mal tom para Lumena, que se sentiu ofendida e discutiu com algumas pessoas sobre o assunto.

A partir daí, alguns brothers passaram a consultar a participante para não serem mal interpretados dentro ou fora da casa. Essa situação causou tanto desconforto, que acabou se tornando um dos memes BBB 2021 que é falado até hoje, semanas após o ocorrido.

Meme da Glória Pires

Também no início do programa, muitas pessoas ficaram confusas sobre quem é a mãe do Fiuk, por ele ser irmão da Cléo Pires. E para tirar essa dúvida, Glória Pires entrou na onda e lançou um vídeo, no qual ela diz que “a Glória Pires, é a mãe da Cléo Pires, do Fiuk não”. Sem dúvidas, esse foi um dos memes BBB 2021 mais divertidos.

Meme da Pocah

Em meio ao caos dessa edição, a participante Pocah conseguiu virar um meme por causa da sua participação tímida na casa, pois ela só dorme. Ou seja, quando ela não está dormindo no quarto, ela está dormindo na beira da piscina do BBB e vice versa.

Fiuk vampirão

A aparência de Fiuk durante o programa causou muita preocupação dos fãs, mas também foi motivo para entrar na lista de memes BBB 2021. Vampirão, viciado e fantasma, não faltaram adjetivos para nomear esse participante.

Sarah espiã

Sabe aquela pessoa que está em todos os lugares, mas nunca é notada por ninguém? Essa foi a justificativa para criar o meme da Sarah Espiã. A brother conseguiu ouvir muitas conversas, apenas sendo sorrateira e discreta nas suas passagens pelos cantos da casa.

Segundo a brother, a sua tática era deixar as suas coisas no quarto colorido, onde estavam os seus rivais. Enquanto se maquiava ou pegava algo na mala, ela escutava outros participantes falando mal uns dos outros e tramando estratégias de jogo. Uma fofoqueira nata.

Nunca foi sorte, sempre foi o Boninho – um dos memes BBB 2021 que gerou indignação nacional

Se você assistiu à última prova do líder, deve ter ficado muito surpreso com a liderança da Karol Conká. Porém, a revolta maior não foi com a brother, mas sim com o Boninho, que virou alvo dos fãs do programa.

O Big Boss foi acusado de manipular a prova e facilitar para que a sister ganhasse. Em seguida surgiram diversos memes dizendo que a sorte e a intuição da cantora chama-se “Boninho”.