BBB21: web descobre ‘modo espiã’ de Sarah e cria os melhores memes

Na segunda semana do BBB21, Sarah ganhou bastante destaque no jogo. Depois de enfrentar Lumena, Nego Di e Fiuk no primeiro Jogo da Discórdia da edição, a brasiliense começou a ser destaque no reality e foi notada nas redes sociais. Nos últimos dias, foi percebido por fãs do programa o “modo espiã” de Sarah, que vive escutando conversas e brigas da casa, mas sendo pouco notada pelos colegas de confinamento durante esses momentos.

Em um papo com alguns brothers, a sister revelou a estratégia que usa para escutar os adversários: ela dorme no quarto cordel, no entanto guarda suas roupas e maquiagem no quarto colorido, assim a participante do BBB21 sempre está se arrumando ou tomando banho no outro cômodo, o que a ajuda a escutar as conversas de outras brothers.

A ótima leitura de jogo da brasilense e sua estratégia de espionar os colegas de confinamento gerou muitos memes nas redes. Além disso, Sarah também tem sido assunto para vídeos de comédia de TikTokers conhecidos, como Vittor Fernando, que tem publicado muitos vídeos no Instagram e TikTok sobre o BBB21.

Sarah ganha memes de espiã no BBB21

E como sempre a internet não perdoa, mas nesse caso foi uma coisa boa. O modelo de espionagem de Sarah no reality show serviu de alívio cômico nas redes sociais.

a Netflix já pode fazer uma série de espionagem e colocar a Sarah como protagonista, ninguém acima dela #BBB21 pic.twitter.com/vzMPliIGz6 — Séries Brasil (@SeriesBrasil) February 8, 2021

E em qualquer lugar que você estiver….A Sarah vai estar lá pic.twitter.com/MBz097PdMj — PLD atualmente analista e especialista em BBB (@odealisz) February 7, 2021

Tiktokers fazem vídeos sobre Sarah

E quem trabalha com vídeos de humor para internet não esqueceu de citar a brasiliense quando foi falar sobre o BBB21.

desse jeito??? 🤡 marca as amigas que são fofoqueiras que nem a Sarah 🗣💕 #bbb21 pic.twitter.com/X9F7QaJWyA — Vittor Fernando (@vittorfernando) February 8, 2021

