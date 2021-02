BBB21: Karol Conká surpreende com tema de festa do líder

A festa do líder será só quarta-feira (17), mas Karol Conká, dona da coroa da semana no BBB21, já escolheu os detalhes do seu evento. Tiago Leifert a chamou no confessionário antes da realização da prova do anjo para definir o tema, cardápio e mais. Para a surpresa do apresentador, a rapper pediu um evento com a temática ET.

Como será a festa de Karol Conká no BBB21

Líder da semana, Karol Conká pediu uma festa tendo como temática ET. Durante conversa no confessionário com Tiago Leifert vazada na web, a cantora descreve como deve ser o seu figurino. “Eu quero ficar parecendo um ET ou então quero uma roupa toda prata parecendo um ET”, descreveu a cantora.

A festa de Karol contará com fotos dela na entrada do quarto do líder, além de um bar de bebidas com GIN, vodka, energético, água e refrigerante. Os detalhes da decoração da festa da rapper ainda não foram revelados ao público do BBB21. CLIQUE AQUI E ASSISTA!

Como foi a prova do líder?

A terceira prova do líder conquistada por Karol foi dividida em duas etapas. A primeira, foi um caça-letras, onde os brothers e sisters tiveram que montar uma palavra usando latinhas de refrigerante da marca patrocinadora que tinham letra do alfabeto. Logo em seguida, apertar um botão para a produção checar se a prova foi feita de maneira correta. Nego Di foi desclassificado por violar uma das regras da disputa: trocar latinhas após ter apertado o botão.

- PUBLICIDADE. -

Na segunda etapa, a prova passou a ser totalmente de sorte. A regra era simples: Tiago Leifert chamava um jogador por vez ao centro de provas e pedia para que escolhesse uma das palavras disponíveis. Ao final das rodadas, quem terminasse com a palavra OTIMISMO seria o novo líder.

Com isso, Karol Conká está imune ao paredão da semana, além disso terá o poder de indicar um concorrente diretamente à berlinda.