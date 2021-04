Parcial da enquete BBB 21: veja quem sai do Big Brother Brasil

A votação do 10º paredão do Big Brother Brasil segue a todo vapor. Caio, Gilberto e Rodolffo disputam a preferência do público para permanecer no jogo, mas um deles será eliminado do reality show apresentado por Tiago Leifert na Globo nesta terça-feira (6/4). Veja a parcial da enquete BBB 21 agora.

Parcial da enquete BBB 21

Segundo o público do jornal DCI, Rodolffo deve ser o eliminado do BBB21 com 38,32% das intenções de votos. No entanto, a parcial indica que a votação está acirrada entre os três emparedados. Gilberto, que foi indicado pela líder Viih Tube, recebeu 31,24%, enquanto Caio surge logo em seguida com 30,44% dos votos até atualização deste texto, às 21h57.

Na Enquete BBB 21 UOL, atualizada no mesmo horário, Caio surge como o eliminado do BBB21 com 45,20% dos votos. A votação indica um cenário apertado entre o fazendeiro e Rodolffo, que aparece com 42,98%. Gilberto tem apenas 11,83% das intenções de votos.

Os números das duas pesquisas indicam apenas cenários prévios, não interferindo na votação oficial que ocorre no site do programa no Gshow e será encerrada durante a edição ao vivo nesta terça-feira (6).

Como o paredão foi formado?

O décimo paredão BBB21 foi formado com dinâmica inédita, contando com votação no confessionário e aberta em um mesmo episódio. Primeiramente, Fiuk e Gilberto, anjos da semana, imunizaram João Luiz. Logo depois, Viih Tube, líder da semana, indicou Gilberto diretamente ao paredão.

A formação seguiu com a casa votando no confessionário e Rodolffo e Juliette empataram com 4 votos cada. Viih Tube desempatou, colocando Rodolffo no paredão.

Os brothers e sisters definiram o terceiro indicado na votação aberta na sala de estar. Juliette e Caio empataram com 4 votos. A líder da semana desempatou, indicando Caio à berlinda. Por fim, o mais votado pela casa na votação aberta definiu o quarto indicado com contra golpe. Juliette foi a escolha e se juntou aos demais emparedados no paredão. A sister, no entanto, se salvou na prova bate e volta.

Como votar no paredão Gshow?

Para votar no paredão do BBB21 no site oficial do programa no Gshow é preciso fazer login com uma conta. Veja o passo a passo para participar das votações do Big Brother Brasil.