Paredão BBB21 enquete: veja quem a parcial da votação

O oitavo paredão do BBB21 foi formado ontem e pegou fogo no parquinho! Rodolffo, Carla e Fiuk disputam a preferência do público, e um deles será eliminado na próxima terça-feira (23). Enquanto o apresentador Tiago Leifert não anuncia o eliminado, o jornal DCI tem uma prévia da votação. Veja abaixo a parcial do paredão BBB21 enquete.

Paredão BBB21 enquete: veja quem vai ser eliminado do programa

Segundo a enquete do jornal DCI, Rodolffo deve ser eliminado na próxima terça-feira, com 49.13% dos votos. Porém, a disputa com Carla Diaz está acirrada. A atriz vem logo atrás em segundo lugar, com 45.54%. Fiuk não corre riscos de sair nessa berlinda. O filho de Fábio Jr. soma apenas 5.33% do total de votos.

Votação BBB21: quem votou em quem?

Rodolffo foi indicado ao paredão pelo líder Gilberto. O pernambucano estava em dúvida se votaria no cantor sertanejo ou em Arthur, mas optou pelo goiano após ouvir uma piada feita por Rodolffo sobre o vestido usado por Fiuk na última festa.

Carla Diaz e Fiuk foram emparedados através da prova do líder. A dupla foi a primeira eliminada na disputa e acabou na berlinda.

No confessionário, Caio e Juliette receberam quatro votos da casa. Sobrou para Gilberto desempatar, e o líder indicou Caio pelo voto de minerva. Porém, o fazendeiro levou a melhor na prova bate e volta e escapou do paredão.

Gshow BBB21 Votação

Para votar no paredão do BBB21, basta acessar o portal do Gshow e criar uma conta gratuitamente. O site permite usar logins do Google ou Facebook.

Em seguida, basta acessar a votação, clicar sobre o participante desejado e confirmar. Em alguns segundos, o voto será computado. O Gshow permite que o usuário vote quantas vezes desejar.

Para os ansiosos que já querem saber quem será eliminado, a enquete do DCI está no ar, com os resultados parciais. Basta clicar no link para participar e dar sua opinião.

