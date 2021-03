BBB21: jogo da discórdia terá mudanças; veja que horas começa

O BBB21 foi palco de uma formação de paredão dramática, mas nesta segunda-feira (22/3) é dia de jogo da discórdia no reality show. A dinâmica, uma das mais aguardadas da semana, promete colocar mais fogo no parquinho e terá mudança significativa no reality show apresentado por Tiago Leifert. Veja a programação do Big Brother Brasil e saiba que horas começa.

Jogo da discórdia é hoje no BBB21?

O jogo da discórdia do BBB21 vai ocorrer nesta segunda-feira (22) a partir das 22h35, logo após a exibição de mais um capítulo inédito de Amor de Mãe. De acordo com a programação oficial da Globo, o horário de exibição do reality show pode sofrer alterações.

Especialmente nesta semana, o jogo da discórdia do Big Brother terá uma mudança. Isso porque, a dinâmica que tem objetivo de colocar fogo no parquinho terá um lado de sorte e vai valer um carro 0KM, conforme foi anunciado por Tiago Leifert na edição deste domingo (21).

Como assistir o jogo da discórdia?

Você pode assistir o jogo da discórdia a partir das 22h35 na Globo, após a novela Amor de Mãe. A edição será transmitida ao vivo e terá sua íntegra disponibilizada no Globoplay, serviço de streaming do canal, horas após a sua exibição na TV aberta.

O jogo da discórdia também pode ser acompanhado de um outro ângulo. É preciso ser assinante do pay-per-view do BBB21 (Big Brother Brasil) na TV por assinatura ou no Globoplay.

Para a primeira opção, caso ainda não for assinante, é necessário entrar em contato com uma operadora de TV para verificar valores que podem sofrer variações. No Globoplay, plataforma de streaming da Globo, é possível assistir a prova do anjo ao vivo por R$ 22,90 mensais. Ambas as plataformas transmitem o Big Brother Brasil 24 horas por dia.