Paredão BBB21: veja que horas começa o BBB hoje (6/4)

É dia de paredão BBB21 nesta terça-feira (6/4). Caio, Gilberto e Rodolffo disputam a 10ª berlinda da temporada do reality show apresentado por Tiago Leifert na Globo. Relembre como o paredão foi formado e veja que horas começa o BBB hoje e como assistir ao vivo.

Que horas começa o BBB hoje?

O BBB vai começar às 23h00 (horário de Brasília) hoje, de acordo com a programação oficial da Globo. O programa será exibido logo após mais um capítulo da última semana de Amor de Mãe, novela escrita por Manuela Dias e protagonizada pelo trio Regina Casé, Adriana Esteves e Taís Araújo.

O que tem hoje no BBB21? O reality show que será exibido ao vivo com direção de Boninho e Rodrigo Dourado terá mais uma eliminação. Caio, Gilberto e Rodolffo disputam o paredão BBB21 da semana. Além disso, vai mostrar como foi o jogo da discórdia e a repercussão da dinâmica após João Luiz rebater comentário racista de Rodolffo.

Programação da semana BBB21

De acordo com a programação oficial da Globo, o BBB21 não tem horário fixo para entrar ao ar. No entanto, sua exibição pode variar entre 22h20 e 00h00 (como em dias de Futebol) na emissora. Veja a programação da semana do Big Brother Brasil e programe-se.

Segunda-feira: Jogo da Discórdia

Terça-feira: Eliminação / que horas começa o BBB hoje? Às 23h00, na Globo

Quarta-feira: Festa do líder

Quinta-feira: Prova do líder

Sexta-feira: Prova do Anjo/ ou, Festa

Sábado: Festa com show/ ou, Prova do Jogo

Domingo: Formação de paredão

Como assistir o BBB21 ao vivo?

O telespectador pode assistir ao BBB21 ao vivo em edições diárias na TV aberta através da Globo. A emissora exibe programas especiais logo após a novela Amor de Mãe, que tem autoria de Manuela Diaz. Que horas começa o BBB? De acordo com a programação do canal, o Big Brother Brasil não tem horário fixo, podendo sua exibição variar entre 22h20 e 00h00.

No Multishow, canal por assinatura do Grupo Globo, o BBB21 é exibido diariamente ao vivo durante 45 minutos logo após a exibição do reality show na TV aberta.

Como assistir o BBB21 ao vivo? O reality show é exibido 24 horas por dia ao vivo através do pay-per-view. Para acompanhar tudo o que acontece na casa mais vigiada do Brasil em tempo real, é necessário assinar um pacote de R$ 22,90 disponível através do Globoplay e em operadoras de TV paga.

Globoplay – O pacote de R$ 22,90 dá direito a acesso a 11 câmeras exclusivas espalhadas em várias partes da casa mais vigiada do Brasil 24 horas por dia. A plataforma ainda disponibiliza a opção ‘acompanhe a casa’ em duas das 4 câmeras do tradicional pay-per-view da TV por assinatura.

TV Paga – Quem tem TV por assinatura pode assitir ao reality show ao vivo na TV através do pay-per-view (24 horas por dia). O pacote, que para quem já é assinante de qualquer uma das operadoras que disponibiliza o serviço, custa apenas R$ 22,90 a mais no pacote atual do cliente. O usurário tem acesso a um mosaico de 4 telas principais, sendo possível deixar a câmera preferida no ‘modo tela cheia’.

Acompanhe o Big Brother Brasil no DCI.