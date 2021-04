Rafa Kalimann explica silêncio sobre o BBB21 e paredão de Rodolffo

Confinado no BBB21, Rodolffo segue causando com seus comentários polêmicos. Após afirmar que não levaria Fiuk a uma balada de Goiânia, pois o mesmo estava usando um ‘vestido’ look sem gênero, o sertanejo comparou a peruca do Castigo do Monstro com o cabelo de João Luiz. Neste domingo (4/4), o sertanejo parou no paredão após receber a maioria dos votos da casa. Aqui fora, Rafa Kalimann, que já foi casada com o cantor, foi cobrada por fãs a se posicionar sobre a berlinda e as atitudes do ex no reality show. Diante dos inúmeros pedidos, a ex-BBB quebrou o silêncio nesta segunda-feira (5).

O que Rafa Kalimann disse sobre silêncio – BBB21?

Rafa Kalimann explicou aos fãs em uma sequência de Stories no Instagram que seu silêncio sobre o BBB21 está relacionado a questão profissional. A digital influencer que ano passado participou do BBB20 e após foi contratada pela Globo para ser atriz, não citou o ex-marido, Rodolffo.

“Dei uma seguradinha na minha emoção por questão profissional mesmo, por um pedido profissional. Mas, se fosse uma escolha minha pessoal [de seguir em silêncio], eu estaria no meu direito de fazê-la”, disparou ela. Logo em seguida, Kalimann deixou claro para os fãs que ela só se responsabiliza por ela. “Não tenho dívida com nada nem ninguém, eu não tenho responsabilidade sobre nada nem ninguém”.

“Estou falando isso porque vocês tem me culpado muito. Muito. E tá passando muito (dos limites)”, explicou ela, que logo em seguida, sem mencionar o reality show ou até mesmo a participação do ex-marido na atração, disse que não vai permitir ser cobrada por posicionamentos.

“Eu venho lutando muito, trabalhando meu psicológico, meu coração nos últimos anos para eu ter um coração leve, um coração livre, um coração em paz… para seguir com a minha vida. Não tem como eu permitir que vocês, de alguma maneira, me coloquem em dívida com algo”, falou.

Por fim, Rafa frisou que seu silêncio sobre tudo o que é relacionado ao BBB21 está relacionado ao seu lado profissional. “Então saibam que eu não estou falando por este motivo profissional, e que eu também não acho válido, de jeito nenhum, desvalorizo completamente qualquer apontamento vindo de vocês em relação a isso, sobre minha vida. Quem está me criticando entende o que eu quero dizer”.

Rodolffo no paredão BBB21

Rodolffo, ex-mairdo de Rafa Kalimann, está no décimo paredão BBB21. O cantor sertanejo recebeu 4 votos, empatando com Juliette na votação fechada no confessionário. Viih Tube, então líder, desempatou o colocando na berlinda que também tem Caio e Gilberto. Os três disputam a preferência do público e a eliminação vai ocorrer nesta terça-feira (6).

