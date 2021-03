BBB21: veja que horas começa a festa do líder hoje (17/3)

Hoje, quarta-feira, 17 de março, o BBB21 começará as 22h30, segundo a programação oficial da TV Globo, o programa começa a ser exibido logo após a novela Amor de Mãe. E hoje é dia de festa! Como de costume, as quartas são reservadas para a comemoração do líder. Confira o que mais vai rolar no programa de hoje e o tema da festança:

O que tem hoje no BBB21?

Segundo o cronograma da Rede Globo, divulgado no site do próprio canal, a edição desta quarta-feira (17) terá cerca de 45 minutos. O programa resumirá a noite de eliminação, que aconteceu ontem, terça-feira (16), e mostrará os destaques da madrugada pós paredão e os principais momentos dos brothers no dia de hoje.

Após passados os VTs, o público do BBB21 poderá assistir aos primeiros minutos da festa do líder Fiuk, que como chefão da semana, ganha o direito de ter uma comemoração toda dedicada a ele. O tema da festa é sempre escolhido pelo brother ou sister na liderança em conjunto com a produção, que às vezes sugere ao confinado que a comemoração tenha outro assunto ou decoração.

Após ter os primeiros momentos exibidos durante o programa ao vivo de quarta-feira, a festa do líder do BBB21 segue no pay per view do reality show apenas para os assinantes da plataforma.

Qual o tema da festa do líder de Fiuk?

O cantor queria o tema “Malhação“, novela em que o brother do BBB21 começou sua carreira como ator, Fiuk é lembrado até hoje pelo personagem de Bernardo na produção da TV Globo. No entanto, a produção do reality show sugeriu outro tema ao líder da semana, que acabou agradando mais.

Essa conversa sobre a festa do líder é feita com Tiago Leifert no confessionário e pode ser assistida pelo público. “O tema que você pediu era Malhação ID em homenagem à temporada que o revelou como ator. A gente pode fazer, ela está desenvolvida. Mas a gente tem aqui na manga, e está desenvolvido também, e pode ser visualmente legal fazer uma festa drift”, disse o apresentador do BBB21. “Nossa, cara, queria muito que fosse Malhação, mas depois dessa, realmente. Vamos no drift”, respondeu o cantor.

Quem saiu ontem no BBB21?

Projota foi o eliminado desta semana do reality show, o brother teve 91,89% dos votos, porcentagem bem acima das colegas de confinamento, Pocah e Thaís, que também estavam no sétimo paredão da edição. A dentista somou 6,72% e a cantora teve apenas 1,39% dos votos para sair.

O agora ex-brother do BBB21 deixou o confinamento na noite de ontem, terça (15), conversou com Tiago Leifert ainda no programa ao vivo e então seguiu para o estúdio do Rede BBB para o Bate-papo BBB, a primeira entrevista realizada pelos eliminados do programa.

