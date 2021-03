Enquete BBB 21: quem deve vencer a prova do líder hoje (18/03)?

Um novo rei ou rainha está bem próximo de ser coroado no Big Brasil Brasil. Na noite desta quinta-feira (18), a oitava prova do líder será realizada, quem vencerá? Confira o horário em que a disputa vai acontecer hoje no reality show, quantos serão vetados e vote na enquete BBB 21 para nos contar quem você quer que ganhe a prova:

Enquete BBB 21

Enquete BBB21: quem deve ser o próximo líder do reality 18/03? Arthur

Carla Diaz

Fiuk

Rodolffo

Caio

Juliette

Sarah

Gilberto

Viih Tube

Camilla

João

Pocah Vote

Que horas é a prova do líder?

A prova do líder sempre acontece durante o programa ao vivo de quinta-feira. Hoje, 18 de março, a edição começará as 22h50, depois da exibição da novela Amor de Mãe, segundo o cronograma oficial da TV Globo, divulgado pela própria emissora. Vote na enquete BBB21!

Para acompanhar a disputa, você pode assistir ao programa de hoje na TV ou pelo computador, tablet ou celular acessando ao aplicativo da Globoplay e clicando em “Agora na TV”. Quem deve vencer a nova prova? Vote na enquete BBB 21 do Jornal DCI.

Leia também: festa do líder tem briga de Carla e Arthur e incentivo a beijo entre Fiuk e Juliette

Atual líder tem poder de veto?

Fiuk é o brother com a liderança da casa em mãos até o momento. Como informado por Tiago Leifert, antes da prova do líder da semana passada ser iniciada, o cantor terá direito a um veto. Vote no seu participante favorito na enquete BBB 21.

Antes da disputa desta semana começar, enquanto os brothers ainda estiverem confinados na parte interna, o apresentador do programa irá perguntar para o filho de Fábio Jr. quem ele deseja tirar da prova. O líder tem direito de escolher qualquer colega de confinamento. Em seguida, Fiuk revelará sua decisão e então os brothers terão permissão de ir para a área externa. Será que ele vetará o brother ou a sister que você quer ver como novo líder? Vamos aguardar para ver quem será o azarado, enquanto isso vote na nossa enquete BBB 21 e diga quem deve abocanhar a liderança desta semana.

