Prova do líder BBB21: Juliette desiste; Viih e Arthur estão na final

A prova do líder do BBB21 ainda não acabou Após mais de 12 horas de prova de resistência, mais uma sister desistiu da liderança. Agora, apenas dois participantes seguem na disputa pela décima liderança do programa.

Prova do líder BBB21: quem saiu?

Por volta das 13h15, Juliette desistiu da prova do líder. A sister, que apresentava sinais de exaustão, deixou a área de prova, restando apenas Viih Tube e Arthur competindo pela coroa. Um pouco mais cedo, João Luiz e Rodolffo também abandonaram a disputa.

Arthur já venceu a prova do líder da semana passada, e outra no começo do programa. Viih Tube ainda não foi líder. Esse pode ser o primeiro reinado da influenciadora.

Nesta semana, a prova do líder do BBB21 consiste em uma prova de resistência. Os brothers devem ficar em uma pista, dançando sem parar e montar um quebra-cabeça da C&A quando o cronômetro disparar. Eles precisam montar as peças dentro do tempo, apertar o botão e retornar para a pista. Vence quem aguentar mais tempo ou não errar a montagem do quebra-cabeça.

Conforme anunciado pelo apresentadora Tiago Leifert na última quinta-feira (1º), a prova do líder BBB21 precisa terminar hoje. Caso os dois jogadores ainda permaneçam na disputa após 24 horas de prova, uma rodada mata-mata será feita ao vivo durante o programa de hoje.

No domingo, o líder da semana vai indicar um brother ao paredão. Haverá uma votação no confessionário, e o mais votado da casa puxa um nova votação, dessa vez aberta, para a escolha do terceiro emparedado. Haverá também um contragolpe do mais votado na votação aberta. Todos jogam a prova bate e volta, exceto pelo indicado pelo líder.

