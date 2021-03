Quarto branco BBB21: web pede a volta da dinâmica

Umas das dinâmicas mais pedidas pelo público, além do paredão falso, é a do quarto branco. O desafio já esteve presente em três edições do Big Brother Brasil (9, 10 e 20), com regras diferentes. Inclusive, em uma delas, um dos participantes foi eliminado do reality após desistir de ficar no local. Na web, os fãs pedem pela realização do quarto branco no BBB21. Será que vem aí?

Vai ter quarto branco no BBB21?

Até o momento, nada foi confirmado pela produção do programa. Em vídeo postado nas redes sociais antes do início do reality, Boninho, o diretor do programa, afirma que gosta da ideia, ao ser questionado pela ex-BBB Vivian Amorin.

“E quarto branco? Vai ter?” pergunta a apresentadora. O big boss responde: “Quarto branco? Eu gosto da ideia, quem sabe”.

O quarto branco BBB21 ainda não aconteceu, mas o reality já executou outra dinâmica muito esperada pelos fãs: o paredão falso. Na sexta semana, Carla Diaz foi escolhida pelo público para ficar um dia e meio no quarto secreto. A sister teve acesso ao pay-per-view e pode escutar as conversas dos colegas de confinamento. A atriz voltou para a casa cheia de informações, e ainda ganhou o poder de veto do anjo.

CARALHO IMAGINA UM QUARTO BRANCO COM ELES ARRRRRR https://t.co/gh0wwUiq6s — j.p guurdenky sliplogruya-q schwenck (@jpschwenck) March 18, 2021

esse bbb tá precisando de um quarto branco, mas daqueles bem fodidos — carol COM C (@anacarol_pwr) March 14, 2021

cara o bbb do ano passado ninguém acima dele sério

aquele quarto branco????? sinceramente que sdd do meu ex — brenda (@bbreferreira) March 17, 2021

Relembre os quartos brancos do BBB

O BBB deu início ao quarto branco na edição 9. Na ocasião, o participante Newton atendeu ao Big Fone e ganhou o direito de indicar mais dois brothers para acompanha-lo no temido quarto. Ele escolheu Ralf e Leo. A regra era rígida: eles poderiam pedir para sair do local ao apertar o botão vermelho localizado no centro do cômodo mas, quem fizesse isso, estaria automaticamente eliminado do reality. A outra opção era ficar no quarto até a noite de eliminação, na terça-feira. Se caso Alexandre, que estava indicado ao paredão, ficasse na casa, os três estariam salvos. Porém, Leo não aguentou, apertou o botão e deixou a competição.

Na edição 9, houve outro quarto branco, dessa vez com Francine, Flávio e Priscilla. Francine atendeu ao Big Fone e escolheu os outros dois participantes, mas houve mudança na regra: quem apertasse o botão vermelho, estaria emparedado. Todos conseguiram chegar até o final.

No BBB10, foi a vez de Cacau, Serginho e Angélica receberem o castigo pelo Big Fone. Ao atender o Big Fone, assim como na outra edição, Cacau escolheu os outros dois brothers para o quarto branco. Os três ficaram até o final. Desta vez, o público precisava escolher um deles parece receber imunidade. Serginho levou a melhor. Os outros dois foram votados pela casa, e Angélica foi a escolhida pelos outros confinados para ir ao paredão. A sister acabou sendo eliminada.

Depois de dez anos sem aparecer, o quarto branco retornou no BBB20, como o castigo do monstro. Ivy, que havia vencido a prova do anjo, escolheu Felipe Prior para encarar o desafio. O arquiteto escolheu Manu Gavassi e Gizelly para acompanha-lo. Os três participantes ficariam no quarto até a noite de formação do paredão, no domingo. Caso um deles apertasse o botão vermelho, estaria automaticamente emparedado. Se ninguém desistisse, os três iriam disputar a berlinda. Entretanto, Manu apertou o botão poucas horas após o início da dinâmica. Para a frustação dos fãs, o quarto branco durou menos de 24 horas desta vez.

