BBB21: bêbado, Arthur fala com cachorro achando que é Projota

A eliminação de Projota ainda não foi totalmente processada por Arthur Picoli, seu melhor amigo e aliado no BBB21. Na madrugada desta quinta-feira (18) após deixar a festa do líder Fiuk que ocorreu na área externa da casa mais vigiada do Brasil, o affair de Carla Diaz se deitou no chão da sala de estar e conversou com um cachorro de gesso de decoração da mesa de centro.

Arthur fala com ‘cachorro’ achando que é Projota

Ao se deparar com o cachorro decorativo da sala de estar, Arthur conversou com o objeto achando ser Projota, que foi eliminado do BBB21 na noite desta terça-feira (16) com rejeição do público. O crossfiteiro lamentou ter sido deixado para trás e questionou o objeto sobre jogadas da semana.

“Fala Projota, como vai ser os votos dessa semana, cara?”, questionou o affair de Carla. Como o animal decorativo não respondia, o brother insistiu no diálogo. “Fala Projota. Olha pra mim, cara. Projota 3x. Vei, você me deixou na mão do nada, estou tirando até meu tênis aqui”, desabafou no BBB21. Logo depois, o modelo olhou para o objeto e passou a mão na barriga. “Barrigudinho igual o Projota”, observou.

Nas redes sociais, Projota completou o momento divertido do melhor amigo com os fãs e brincou: “Arthur do céu”. Os fãs levaram na esportiva e pediram para que o artista apoie o brother com mutirões nas votações fora da casa mais vigiada do Brasil.

Projota e Arthur

Ao longo de 51 dias de BBB21, Arthur se aproximou de Projota e passou a jogar em parceria com o intérprete de Muleque de Vila. Nas últimas duas semanas, por exemplo, o instrutor de crossfit venceu a prova do anjo e deu o colar de imunidade para o integrante do Camarote (famosos) ao invés de entregar para a affair na casa mais vigiada do Brasil.

Uma semana depois, foi a vez de Projota vencer a mesma prova no BBB21 e faturar um carro 0KM. O cantor deu a imunidade para Arthur, mesmo sabendo que o brother era alvo direto do líder da semana, Fiuk.

Além de conquistarem provas individuais, Arthur e Projota jogaram juntos nas duas primeiras provas da edição. Em uma, inclusive, eles conquistaram a liderança que acabou ficando com o namorado de Carla Diaz. Na ocasião, Projota ganhou um ano de lanches de uma marca patrocinadora.