BBB21: João revela quanto ganha como professor de geografia

Reservado sobre detalhes de sua vida pessoal, João Luiz conversou com Fiuk nesta quinta-feira (18) no BBB21 sobre os desafios que enfrenta para dar aula de geografia em Santos Dumont, Minas Gerais. O participante do reality show da Globo revelou que a escola que o contratou para ser educador não paga o transporte e que ele precisa tirar do próprio bolso para poder ensinar os alunos.

Quanto João do BBB21 ganha como professor

O professor de geografia contou que dava cerca de 18 aulas semanais até o ano passado antes de entrar no BBB21 e que ganhava um salário de R$ 2 mil. “Eu dava 18 aulas semanais em 2020. Elas eram distribuídas de segunda a sexta, todos os dias, na parte da manhã, e à tarde eu ficava cumprindo uma hora na escola que eu tinha que cumprir. Eu pegava um ônibus que custava R$30 a passagem. Então todos os dias eu gastava R$60 só de passagem. Eu ganhava R$ 2 mil”.

Assustado com a revelação do concorrente de reality show, Fiuk quis saber: “Já tira quanto [de dinheiro de condução] aí?”. João, então, respondeu: “Já tira R$ 700, quase”. Revoltado com a situação, o filho de Fábio Jr. destacou sua opinião sobre a empresa que contratou João.

Fiuk sugeriu que João vire YouTuber, vem aí?pic.twitter.com/i1PWNxKLfb — João Luiz 🌎 (@joaoluizpedrosa) March 17, 2021

“No mínimo a escola deveria pagar o seu transporte”, disse. “Mas não paga”, ressaltou João, que logo em seguida revelou quanto realmente ganha de salário. “Então, no final do mês, o meu salário era R$1400, R$1500, dependendo da quantidade de aulas que eu dava. Isso para pagar aluguel, transporte, alimentação, comida, não sei o que”.

Fiuk seguiu indignado. “E é um papel que, desculpa, a vida precisa de professores, assim como precisa de alunos. A vida é aluno e professor em tudo”, comentou.

João pós-BBB vai ser professor?

A conversa entre os dois participantes do BBB21 ganhou um novo rumo, mas antes, João disse que soma o seu salário com o do namorado, que também é professor, para poder se manter.

“E é muito doido porque o Igor, meu namorado, por exemplo, dá aula de manhã, à tarde e às vezes à noite pra gente somar tudo o que a gente ganha, junto, e ter uma vida suave. Conseguir pagar [as contas], conseguir guardar um negocinho, fazer uma viagem, conseguir trocar um celular, comprar uma televisão, mobiliar a casa…”. explicou.

Fiuk, então, sugeriu a João investir na carreira de professor online. “Você já pensou em dar aula no Youtube? Apareceu na minha cabeça agora”. João gostou da ideia, e confessou que já tinha pensado na alternativa após sua participação no reality show. “Estava com essa ideia. Bem legal. Tem o YoutubeEdu, né?”, Por fim, Fiuk frisou: “E agora nesse momento de BBB pode ser irado!”.

