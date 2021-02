BBB21: saída de Karol rende audiência de Copa do Mundo a Globo

A eliminação de Karol Conka no BBB21 nesta terça-feira (24), se tornou uma comemoração comparável à final da Copa do Mundo. O público vibrou e soltou fogos com se fosse uma final de campeonato e quem ganhou com essa comoção nacional foi a Globo, que teve uma ótima audiência.

Com a saída de Conka, Arthur e Gilberto que estavam no paredão triplo, ganharam mais uma chance de disputar o prêmio de R$1,5 milhão do programa.

BBB21: Karol Conká reflete sobre erros e rejeita status de vilã

Qual foi a audiência do BBB21 com a eliminação de Karol?

Ao mesmo tempo que Karol Conka bateu recorde de rejeição na história do reality show, saindo com 99,17% dos votos, a Globo também conseguiu uma audiência altíssima.

Com os olhares dos telespectadores voltados para o paredão mais esperado da edição, segundo a Kantar Media Ibope, com o programa ao vivo a TV Globo teve uma média de 37,7 pontos de audiência e os picos de 40 pontos.

Ou seja: nos momentos de picos, a emissora conseguiu manter 8 milhões e 215 mil televisores dando audiência para o reality no comando de Tiago Leifert.

Isso significa que o número de pessoas assistindo ao programa se compara a Copa do Mundo de 2014, quando no jogo de Brasil e Croácia, por exemplo, a média foi de 37,5 pontos na emissora.

Vídeo da eliminação de Karol Conka:

I don’t watch this kind of program because it doesn’t add anything to my life, but knowing that a person has broken the rejection record makes me think that person must be really bad🤔🤔🤔🤔 "'BBB 21': Karol Conká é eliminada com 99,17% dos votos" #BBB21 https://t.co/oBivHZkxUx — Belisa (@Belisa150101) February 24, 2021

Globo conquista maior audiência em uma década de BBB

‘Tombou!’ Desde o BBB10 que alguém não rendia tanta audiência para a Globo. Isso porque, a saída de Karol Conka do BBB21 teve os picos de 40 pontos, número que só foi alcançado há mais de uma década.

Além disso, o episódio foi mais visto do que a final do BBB20, que consagrou a vitória de Thelma Assis. Rafa Kalimann ficou em segundo e Manu Gavassi em terceiro lugar.

Neymar solta fogos para comemorar eliminação de Conka

Assim como o público, o jogador Neymar não parou de comemorar a saída de Karol Conka. A saída da cantora foi ontem, mas nesta quarta-feira (24), o famoso soltou fogos e vibrou com a eliminação da artista. “Aí, Karol Conká, minha última comemoração”, disse ele no vídeo.

Neymar comprou fogos para comemorar a saída da Karol Conka 🤣😂😂🤣🤣🤣😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/A46VoUiVxE — Gênio Neymar Jr² (fan account) (@genioneymarjr10) February 24, 2021

Logo que foi anunciada a eliminação, Neymar escreveu no Twitter: “Não curtimos seu estilo de jogo, sua participação e tudo mais, por isso que você ‘tombou’. Que você seja muito feliz aqui fora e repense em tudo que fez no seu jogo, vida que segue e ela é feita pra aprender… bola pra frente!”, afirmou ele.

Além do craque do PSG, o Brasil parou para assistir e celebrar a saída da ‘vilã’ do BBB21. Usando as redes sociais, os internautas compartilharam vídeos mostrando a reação das pessoas. Não faltaram fogos e muita gritaria para comemorar a eliminação com rejeição da rapper. A comoção com o paredão parecia com a final de uma Copa do Mundo.

O Brasil reagindo à eliminação de Karol Conká, com gritos, fogos de artifícios buzinas. 😱 #BBB21 pic.twitter.com/Rfjt1nELHe — QG da Juliette (@QGdaJuliete) February 24, 2021

