BBB21: Juliette e Fiuk brigam após jogo da discórdia

Na madrugada de hoje, terça-feira (23), pós jogo da discórdia, rolou muita confusão entre Juliette e Fiuk. O cantor escolheu classificar a maquiadora como “possessiva” durante a dinâmica, e após o jogo, a sister tentou entender o motivo que levou o colega de confinamento do BBB21 a chamá-la assim. O momento acabou gerando tensão e treta.

E as brigas entre a dupla não acabaram por aí, Juliette e Fiuk também discutiram sobre uma calda de bolo feita pelo filho de Fábio Jr., o que chegou a levar a paraibana às lágrimas. Confira o que rolou na discussão entre a dupla nesta madrugada do BBB21:

Como foi a briga entre Juliette e Fiuk no BBB21?

Após o jogo da discórdia ter chegado ao fim, a paraibana foi até a cozinha conversar com o cantor. A sister disse que na hora que justificou a escolha de Juliette para a palavra “possessiva”, o ator optou por falar sobre algo que não era sobre Fiuk, e sim outro participante, e de um momento em que ele não estava presente.

“Juliette, você sempre vem com essa”, rebateu Fiuk. “Não foi, não? Eu falei aquilo para tu?”, retrucou a sister do BBB21. O brother disse que pensou na maquiadora quando viu a palavra posse no jogo da discórdia por já ter visto a paraibana agindo desta forma com Gilberto, o que Juliette discordou.

A confinada do BBB21 voltou a afirmar que Fiuk não estava presente no momento e que por isso não poderia fazer afirmações, o cantor disse que a sister estava enganada: “Juliette, você pensa um monte de coisa”. “Você não pensa nada?”, rebateu a paraibana. “Não tenta inverter o jogo, a gente está falando disso agora”, reclamou Fiuk.

Dupla discutiu sobre calda de bolo

Após a briga na cozinha, a dupla se separou, mas voltou a discutir, quando mais tarde, Fiuk chamou Juliette na área externa do BBB21 e alertou a paraibana que a calda de bolo que havia feito era para todo mundo. “Perdão, todo mundo comeu?”, respondeu a sister. “Não”, disse o cantor.

“Nossa Ju, que egoísta”, comentou Viih Tube. “Eu queria muito comer aquele brigadeiro. Não tem nenhum pedacinho mais? Eu comi tudo mesmo? Zerei?”, questionou Juliette. “Praticamente”, disse o emparedado desta semana do BBB21. “Mas assim, é que eu estava com tanta vontade de comer um brigadeiro”, justificou a paraibana. “Só estou lembrando que tem mais gente”, disse o paulista.

Apesar de não terem discutindo no momento em que o brother do BBB21 fez a revelação sobre Juliette ter comido quase toda a calda de bolo. A briga ficou pior na cozinha, quando a sister mostrou que havia mais ingredientes para uma nova calda, o que o ator havia negado.

Depois da discussão, Juliette chorou muito e foi consolada por colegas do BBB21. A paraibana disse que estava desgastada: “não aguento mais isso. Por causa de nada, toda vez é uma briga por causa de comida. Eu fiz carne moída e macarrão, ele fez ovo para não comer a carne que eu fiz. Eu pedi para ele fazer esse bolo, ele fez. Eu comi um pedaço e ele está falando”.

Da tempo de tirar o FIUK? Implicando com a Juliette por causa da cobertura de um bolo e “brincando” que ela é egoísta e não pensa na casa. Cara chato meu! #ForaFiuk pic.twitter.com/dTy1Lg07J6 — karol Dellantonio (@kroldellantonio) March 23, 2021