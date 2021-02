Queridômetro BBB 21: brothers ganham emojis de vômito hoje 8/2

O queridômetro desta segunda-feira (08) no BBB 21 foi um dos mais agitados da edição. A escolha dos emojis feita pelos participantes foi reflexo dos últimos acontecimentos na casa e do paredão que foi formado ontem. Veja como foram as avaliações de hoje!

Como havia prometido, Gilberto, que está no paredão, se revoltou com vários brothers e distribuiu emojis negativos no queridômetro do BBB 21. Ao todo, o pernambucano deu três emojis de vômito que foram para Arthur, Karol Conka e Projota. Além de um coração partido para Lumena e uma cobra para Nego Di. Fogo no parquinho!

Sem ficar atrás, Juliette soltou vários emojis de carinha triste, que foram para Arcrebiano, Caio, Fiuk, Lumena, Nego Di, Projota, Rodolffo e uma bomba para Karol Conka.

Como foi o queridômetro do BBB 21 de hoje?

Arcrebiano recebeu dois vômitos, quatro carinhas felizes, uma carinha triste, cinco corações, um coração partido, uma banana e uma planta no BBB 21.

Arthur ganhou dois vômitos, sete carinhas felizes, sete corações e duas bananas.

Caio foi avaliado com duas carinhas felizes, uma carinha triste e quatorze corações no BBB 21.

Camilla de Lucas recebeu um vômito, uma carinha feliz, quatorze corações e um coração partido.

Carla Diaz teve quatro carinhas felizes, doze corações e uma banana.

Fiuk ganhou oito carinhas felizes, uma carinha triste e oito corações.

Gilberto recebeu um emoji de cobra de karol Conka, três emojis de carinhas felizes, uma bomba e dez corações.

João Luiz ganhou duas carinhas felizes e quinze corações.

Juliette ganhou um emoji de cobra, seis carinhas felizes, uma bomba e oito corações.

Karol Conka ganhou um emoji de cobra, dois emojis de vômito, três carinhas felizes, uma bomba, nove corações e um coração partido.

Lumena ganhou um emoji de vômito, um de carinha triste, três carinhas felizes, uma bomba, nove corações e dois corações partidos.

Nego Di recebeu quatro cobras, três carinhas felizes, nove corações.

Pocah teve duas carinhas felizes e treze corações. A única a ter apenas emojis positivos.

Projota recebeu um emoji de corba, dois vômitos, quatro carinhas felizes, um emoji triste e nove corações.

Rodolffo teve quatro carinhas felizes, uma carinha triste e doze corações.

Sarah recebeu um vômito, suas bombas e oito corações, além de quatro carinhas felizes.

Thais recebe três carinhas felizes, treze corações, mas uma planta/ Viih Tube recebeu um vômito, uma carinha feliz e quinze corações.