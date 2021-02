Queridômetro BBB21: Carla dá emoji da banana para Arthur hoje (18/2)

Na madrugada desta quinta-feira (18), os brothers curtiram muito a festa do líder no BBB21. Porém, o queridômetro de hoje revelou que nem tudo estava perfeito. Diariamente, os participantes são acordados para fazer o raio-x e conversar com o público como se fosse um diário de casa um no programa, que serve para medir as emoções dos confinados.

Depois de fazer seu vídeo no raio-x, Carla Diaz decidiu colocar um emoji de banana para Arthur, com quem formou casal dentro do programa. No entanto, a sister recebeu um emoji de coração do educador físico, que por sua vez não foi retribuído. O possível motivo para a atitude da sister foi porque o brother não quis dormir na mesma cama com ela.

Mas não parou por aí, Carla também deu um emoji de carinha de raiva para Lumena, depois do desentendimento no Jogo da Discórdia. Mais uma vez, ela deu um coração partido para Karol Conka.

Como foi o queridômetro de hoje no BBB21?

Arthur, além da banana de Carla Diaz, recebeu seis carinhas felizes e oito corações.

Caio teve duas carinhas felizes e treze corações.

Camilla de Lucas teve uma carinha felizes quatorze corações.

Carla Diaz teve uma carinha feliz, treze corações e um emoji de coração partido de Lumena.

Fiuk recebeu cinco carinhas felizes e dez corações no queridômetro de hoje no BBB21.

Gilberto ganhou cinco carinhas felizes e dez corações.

João recebeu duas carinhas felizes e treze corações, no queridômetro de hoje no BBB21.

Juliette recebeu três carinhas felizes, onze corações e uma bomba de Lumena.

Karol Conka ganhou três carinhas felizes, dez corações e uma bomba de Juliette novamente.

Lumena teve três carinhas felizes, dez corações, uma carinha triste e uma bomba de Juliette de novo.

Pocah só recebeu boas impressões, ela teve quatro carinhas felizes e onze corações.

Rodolffo recebeu nove carinhas felizes, cinco corações e uma bomba de Juliette.