Queridômetro BBB21: Sarah recebe emoji de cobra (05/02)

Os brothers agitaram o queridômetro do BBB21 nesta sexta-feira (05). Depois de algumas mudanças e novas alianças no jogo, os participantes dispararam emojis de bomba e cobra, como foi o caso de Sarah. Veja quais foram as avaliações dos confinados hoje no ‘raio-x’!

Sarah recebe emoji de cobra e bomba no queridômetro BBB 21

O tempo fechou para Sarah no quaridômetro. A sister, que teve apenas emojis positivos nesta semana, acordou recebendo um emoji de cobra dado por Lumema. Mas não parou por aí, a consultora de marketing ganhou um emoji de bomba de Negi Di, porém, por coincidencia, ela também deu a mesma figura para o humorista.

Queridômetro BBB 21: veja como foi

Arcrebiano ganhou sesi carinhas felizes e doze corações no queridômetro BBB21.

Arthur teve cinco carinhas felizes e treze corações.

Caio recebeu sete carinhas felizes e onde corações.

Camilla de Lucas só teve emojis positivos: três carinhas felizes e quinze corações.

Carla Diaz recebeu uma planta de Juliette, três carinhas felizes e quatorze corações.

Fiuk recebeu oito carinhas felizes, nove corações e um coração partido de Juliette.

Gilberto ganhou onze carinhas felizes e sete corações.

João Luiz teve quatro carinhas felizes e quatorze corações.

Juliette recebeu treze carinhas felizes no queridômetro BBB21, dois corações e três bombas.

Karol Conka recebeu quatro carinhas felizes e quatorze corações.

Nego Di recebeu uma cobra de Lucas depois de vetar o colega da prova do líder. Além de uma bomba, doze corações e três carinhas felizes.

Pocah foi avaliada com três carinhas felizes, quinze corações.

Projota, que venceu a prova do líder com Arthur, teve três carinhas felizes e quinze corações no queridômetro BBB21.

Rodolffo ganhou nove carinhas felizes, oito corações e um coração partido.

Sarah, além da bomba e cobra, recebeu nove carinhas felizes e sete corações.

Thais ganhou quatro carinhas felizes, doze corações, um coração partido de Juliette, e uma planta de Arcrebiano

Lucas Penteado teve nove carinhas felizes, dois corações, e passou de Juliette com quatro bombas.

Lumena teve três carinhas felizes, quatorze corações e uma bomba de Lucas.

Viih Tube recebeu duas carinhas felizes e dezesseis corações no queridômetro BBB21.

