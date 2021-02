BBB21: Nego Di insinua ato sexual com Carla Diaz e revolta web

Na manhã desta sexta-feira (5), Arthur, Projota e Nego Di conversaram na área externa do BBB21. O trio estava decidindo se ficaria acordado até a hora do raio-x ou se iria dormir, enquanto debatiam sobre isso, os brothers começaram a conversar e brincar. Durante o papo, o humorista insinuou que não iria dormir perto de Carla Diaz para não se masturbar. O momento revoltou a web, que criticou fortemente o participante.

Projota também não ficou feliz com o comentário e repreendeu o colega de confinamento do BBB21 antes de ir dormir.

Nego Di insinua que se masturbaria no BBB21

Durante papo na manhã de sexta (5), Projota, Arthur e Nego Di conversaram sobre as camas de um dos quartos do confinamento e o lugar em que o humorista dormiria agora não tem mais o quarto do líder.

“Tem 3 camas ali”, comentou o dono do hit “Ela Só Quer Paz”. “A Carlinha tá deitada ali, não quis dormir do lado da minha. Cê é louco, com a flauta [em referência ao pênis]. Tira a flauta do case, eu mexendo no guri”, comentou Nego Di.

Arthur riu da colocação do colega do BBB21, mas Projota não gostou da brincadeira e alertou: “não, não. Você está sendo ridículo agora, não viaja. Tá falando bosta”. Ainda dando risada, Arthur comentou: “que cara bobo”.

Leia também – Resumo BBB21 (5/2): veja os destaques da madrugada

Web criticou Nego Di

Nas redes sociais o comentário do participante do BBB21 não passou despercebido, logo após o acontecido o assunto fez barulho na internet, gerando revolta em muitos e rendendo críticas para Nego Di.

