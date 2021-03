Saiba como assistir o BBB 21 ao vivo 24 horas por dia

O Big dos Bigs está fazendo o maior sucesso. Paredão falso em andamento, indicação dupla, contra golpes, anjo autoimune e mais. É tanta dinâmica que ninguém quer ficar de fora. Saiba como assistir BBB21 ao vivo 24 horas por dia e fique por dentro de tudo que os brothers e sisters estão aprontando no reality show que tem apresentação de Tiago Leifert.

Como assistir o BBB 21 ao vivo?

Tudo mundo quer acompanhar o fogo no parquinho em tempo real. Para quem quer assistir BBB21 ao vivo 24 horas por dia e ter uma visão privilegiada da casa mais vigiada do Brasil é necessário ser assinante. O Globoplay, por exemplo, oferece a transmissão de onde estiver, seja na TV, computador, tablet ou celular para assistir onde e quando quiser. O pacote custa R$ 22,90 mensais.

A Globo, emissora que produz o BBB21, também disponibiliza o reality show no pay-per-view na TV por assinatura. O serviço disponibiliza aos assinantes um mosaico que permite ao telespectador visualizar até quatro câmeras simultaneamente. Além disso, menu interativo para tornar a experiência do usuário diferente.

Para ativar os serviços na TV por assinatura e começar a assistir ao vivo é necessário entrar em contato com uma das principais operadoras do Brasil como Net, Oi, Claro e SKY.

Como assistir o BBB21 em HD e online

Saiba como assistir BBB21 ao vivo 24 horas por dia – é possível acompanhar o Big Brother Brasil no modo multitela. Online, por exemplo, o reality show está disponível através do Globoplay no celular, tablet ou computador.

Primeiramente, é necessário ser assinante e fazer o login na plataforma de streaming da Globo usando e-mail e senha logo em seguida. O Globoplay disponibiliza um acesso de 7 dias grátis para novos usuários que é liberado logo quando faz o login pela primeira vez. No entanto, após esses dias, será cobrado um valor por planos que custam a partir de R$ 22,90 por mês.

Na plataforma de streaming da Globo, um espaço exclusivo em destaque para o BBB21 está disponível. O usuário já encontra todas as câmeras disponíveis e para assisti-las basta um clique. O Globoplay também disponibiliza duas câmeras em alta qualidade de imagem e som que são controladas pela produção do reality show.