BBB21: saiba qual é o apelido de infância de Fiuk

A infância é considerada a melhor fase da vida de uma pessoa. É nesse período em que aprendemos a andar, falar e viver as mais diversas experiências. Mas também é na infância em que a maioria das pessoas recebem apelidos carinhosos que ficam marcados por toda a vida. E com Fiuk, participante do BBB21, não foi diferente. Durante uma ação de um patrocinador no Big Brother Brasil, Thelma Assis acabou revelando o apelido de infância de Fiuk, ator de A Força do Querer.

Qual é o apelido de infância de Fiuk do BBB21?

O apelido de infância de Fiuk, um dos dos brothers do Big Brother Brasil é ‘Tchê’. De acordo com o texto do Dia Internacional da Mulher lido pela campeã do BBB20 em um ação de publicidade, a mãe do ator, Cristina Kartalian, o chama assim desde pequeno. “Essa mãe sempre te apoiou em tudo. Ela gosta de reunir a família sempre com muita música e, desde pequeninho, você é o tchê dela”.

Questionado por Thelma Assis durante a ação, Fiuk disse que recebeu o apelido da mãe pois não conseguia falar a palavra Felipe, seu nome de batismo. O também cantor é fruto do casamento da artista plástica com o músico Fábio Jr., intérprete de Alma Gêmea.

Fiuk no BBB21

Todos os participantes do BBB21 puderam observar uma foto de suas mães em um telão gigante montado na área externa da casa mais vigiada do Brasil. Enquanto olhava o clique da mãe enviada pela produção, Fiuk se emocionou a revelou que aceitou a entrar no reality show graças a conselhos da sua matriarca.

“Obrigado, mãe. Se não fosse por você, eu não estava aqui. Obrigado, obrigado. Graças as palavras dela, graças a coragem que ela me deu”, contou ele.

- PUBLICIDADE -

A mãe de Fiuk não é Gloria Pires

A homenagem do Dia Internacional da Mulher no BBB21 frustrou os fãs que aguardavam a foto de Gloria Pires no telão. A atriz, que protagonizou o remake da novela das seis Éramos Seis é facilmente confundida como a mãe de Fiuk. Isso porque, Cléo, irmã do ator, é filha da estrela global com Fábio Jr.

Para tentar acabar com a confusão do público de uma vez por todas, Gloria chegou a gravar a um vídeo de humor em que diz que não é a mãe do ator, apenas de Cleo. Ao DCI, a mãe verdadeira de Fiuk, Cristina Kartalian, enviou um vídeo entrando na brincadeira confirmando que ela é a mãe do participante do BBB21.