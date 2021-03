Telegram BBB21: grupos falam sobre o reality 24 horas por dia

Nem só de pay-per-view vivem os fãs do Big Brother Brasil. O público do reality mais comentado do momento utiliza outros canais para se manter informado sobre o que acontece na casa mais vigiada do Brasil 24 horas por dia, como as redes sociais e o Telegram. Nos últimos meses, dezenas de grupos sobre o programa surgiram no aplicativo e têm movimentado milhares de pessoas – dois dos mais famosos, “CanalBBB21” e “Espiadinha” ultrapassaram a marca de 300 mil e 200 mil inscritos, respectivamente. Entretanto, os grupos de Telegram do BBB21 tem sofrido uma verdadeira caça por parte da Rede Globo, que sempre derruba os canais por violação de direitos autorais.

Como funcionam os grupos do Telegram BBB21?

Os grupos do Telegram BBB21 são um prato cheio para quem quer ficar ligado em tudo o que acontece no reality Os fóruns trazem, diariamente, os principais diálogos que ocorreram entre os brothers, com os videoclipes das conversas. Para facilitar a visualização das postagens no feed, apenas os administradores podem enviar mensagens. Porém, há uma aba de comentários para que os membros possam dar sua opinião sobre os acontecimentos da casa – e é de lá que, muitas vezes, nascem alguns dos principais memes da edição. Os canais são atualizados 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Eles são totalmente gratuitos para qualquer usuário do Telegram. O sucesso dos canais fez com que as torcidas dos participantes criassem seus próprios espaços de discussão. Hoje, já existem grupos específicos para os jogadores mais populares da casa, como Juliette e Sarah, por exemplo.

Globo promove caça aos grupos

Para a infelicidade dos fãs do programa, os grupos do Telegram BBB21 estão sempre na mira da Rede Globo. Os dois mais famosos já foram derrubados pela emissora por violarem os direitos autorais. Para evitar esse tipo de problema, os administradores têm evitado postar os videoclipes retirados do pay-per-view, e continuam as atualizações apenas com diálogos transcritos e fotos.

Porém, hoje (17), a emissora derrubou novamente o CanalBBB21. Nas redes sociais, os inscritos repercutiram a desativação do grupo, e já esperam que um novo espaço de fofocas do programa seja criado.

Em nota enviada ao Portal TechTudo em fevereiro, a emissora se pronunciou em relação a derrubada dos canais. “A Globo tem o constante compromisso de defesa dos direitos autorais. Participamos ativamente de ações de combate à pirataria, que causa danos e é passível de punição tanto nas esferas criminal, administrativa e cível.” A empresa afirma utilizar ferramentas para proteger seu conteúdo, e diz que “a pirataria expõe o usuário ao roubo de dados e crimes de outras naturezas”.

