Veja como funciona o atendimento psicológico no BBB21

Ficar confinado no Big Brother Brasil pode não ser uma tarefa fácil. Os participantes precisam bater de frente com personalidades diferentes e obstáculos que surgem ao longo do jogo. Para ajudar os brothers e sisters na busca pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, a produção disponibiliza atendimento psicológico no BBB21.

Como funciona o atendimento psicológico no BBB21?

Toda quarta-feira os participantes do BBB21 recebem um aviso sonoro e comunicado nas telas espalhadas pela casa mais vigiada do Brasil. De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a produção fica atenta 24 horas por dia sobre questões levantadas pelos participantes do programa. O objetivo é oferecer suporte psicológico em questões sérias ou estressantes.

Os atendimentos psicológicos do BBB21 ocorrem no confessionário. No cômodo, a produção só permite consultas individuais e o profissional da psicologia não pode ser visto pelo confinado, apenas ouvido. Além disso, a psicóloga não pode interferir com opiniões em questões relacionadas ao jogo, nem deixar escapar pensamentos de fora do confinamento.

Festa do líder Gil vai ter pão com mortadela e divas do pop

Produção no confessionário

O confessionário também é usado pela produção do Big Brother Brasil a alertar alguns participantes sobre questões graves ou advertências. Os atendimentos médicos com medição de pressão, curativos e outros procedimentos também são feitos na parte reservada na casa.

Pós-eliminação

As eliminações do BBB21 ocorrem toda terça-feira, logo após a novela Amor de Mãe. Logo que um participante deixa a casa mais vigiada do Brasil pela porta da frente, o primeiro contato externo ocorre com o apresentador Tiago Leifert no palco da atração. É lá em que o comunicador revela o que o público está pensando sobre o jogo e fala sua a participação no reality show.

Após a exibição do programa na TV aberta, o eliminado conversa com o diretor Rodrigo Dourado e com a equipe. Na maioria das vezes, os próprios participantes se submetem a sessões de terapia após o confinamento.

Camilla pede tesoura para cortar cabelo e vai usar peruca