BBB21: Camilla pede tesoura para cortar cabelo e vai usar peruca

Camilla de Lucas pediu uma tesoura para a produção do BBB21, é provável que a sister esteja se despedindo de sua tranças e mudando de visual muito em breve no programa. A conta oficial da influenciadora digital revelou no Twitter que Camilla resolveu levar duas laces wigs, uma espécie de peruca, para o BBB21. Veja fotos das laces e o cabelo da carioca.

Quais perucas Camilla de Lucas levou para o BBB21?

O perfil oficial da sister não revelou quais foram as laces que a influenciadora digital levou para o confinamento do programa. Descobriremos isso em breve, quando a carioca cortar suas tranças, mas enquanto esperamos para saber quais serão os novos visuais da participante, dê uma olhada nas laces que a influenciadora tem e opine sobre quais você acha que estão na mala que ela fez para o Big Brother Brasil.

O que é lace?

Aderidas por muitas famosas como Beyonce, Viola Davis, Ludmilla, Halsey, a própria Camilla de Lucas do BBB21, entre outras, as laces são perucas produzidas com cabelo natural ou sintético que tem um aparência e caimento muito superior as perucas comuns. As laces se tornaram populares por proporcionarem diferentes visuais a quem as usa, sem a necessidade de recorrer a procedimentos estéticos que podem ser agressivos aos fios de cabelo.

Assim como a sister do BBB21, outra participante de reality show que deixou suas laces famosas foi Jojo Todynho, que adorava usá-la nas festas ou formações de roça de A Fazenda 12. A lace da dona do hit “Que tiro foi esse?” foi muito comentada quando a peoa, que estava bêbada, disse que chamaria a polícia após sua peruca ser roubada durante uma das festas do programa.

