BBB 22: 4 motivos que podem fazer a nova edição repetir o sucesso

Falta menos de uma semana para o início do BBB22. Nos últimos dois anos, em que adotou o modelo de escolher famosos e anônimos para o elenco, o reality show se tornou um verdadeiro fenômeno em todo o Brasil. Muito tem se questionado se o programa vai conseguir repetir o sucesso de engajamento alcançado principalmente na edição de 2021, em que alguns de seus participantes, como Juliette e Gil do Vigor, se tornaram celebridades com milhões de seguidores nas redes sociais.

Em aquecimento antes da estreia de mais uma temporada da atração, o DCI fez uma pequena lista com alguns motivos que podem anteceder que, de fato, o Big 22 tem tudo para ser uma edição de êxito. Confira abaixo.

Público já está engajado nas rede sociais

Já dizia o ditado: fale bem ou fale mal, mas fale de mim. E se tem algo que o público da internet tem feito, é falar sobre o BBB. De acordo com dados da plataforma Buzzmonitor, desde dezembro de 2021, o termo “BBB 22” já foi citado mais de 93 mil vezes no Twitter.

Os primeiros rumores de uma possível lista de cotados para o programa começaram a circular em setembro e já causaram um pandemônio na web. Prova disso é a treta entre o ator Ícaro Silva e o apresentador Tiago Leifert no mês passado, quando o intérprete de Joseph em Verdades Secretas 2 se irritou com os boatos de que ele faria parte do próximo elenco de brothers.

A briga entre Silva e Leifert durou, ao menos, uma semana nas redes. E não só os dois artistas estavam envolvidos, como Thelma Assis, Manu Gavassi, Babu Santana e alguns outros ex-BBB’s viram seus nomes em meio a discussão. A internet, é claro, tomou os seus lados e passou dias discutindo quem estava certo ou errado.

Outra explosão de engajamento foi o anúncio de Rafa Kalimann como a nova apresentadora da Rede BBB. A influenciadora é quem vai entrevistar os eliminados às terças-feiras, cargo antes ocupado por Ana Clara Lima, que foi remanejada para o BBB – A Eliminação, no Multishow. A web não gostou nada do anúncio e o que não faltaram foram tweets e comentários no Instagram sobre o assunto.

Famosos do BBB 22

Ainda não se sabe quando a Globo vai divulgar oficialmente os novos brothers, mas nomes como Pedro Scooby, Arthur Aguiar e Jade Picon já circulam como os possíveis confinados.

Nas últimas semanas, os internautas têm postado dezenas de memes sobre os participantes. Um dos assuntos mais comentados é a possibilidade de Luana Piovani, ex-esposa de Scooby, dar um show à parte nos stories. Ela e o surfista foram casados por seis anos e são pais de três filhos, Bem, Liz e Dom. A famosa não tem papas na língua e sempre expõe detalhes sobre a relação dos dois nas redes sociais.

A loira, inclusive, pode ter confirmado indiretamente a presença do ex-marido no reality. Ao responder uma seguidora que questionou se as crianças ficaram com Cíntia Dicker, atual namorada de Scooby, enquanto o atleta estivesse no programa, Piovani respondeu: “Tomara né… Ela certamente é mais responsável que ele… Já disse para não se preocuparem com os nossos filhos”.

Quem também pode garantir bastante discussão na internet é o ator Arthur Aguiar. O possível brother do BBB22 ficou famoso ao fazer parte da versão brasileira da Rebelde, produzida e exibida pela Record em 2011. Nos últimos anos, esteve em novelas da Globo e no auge da carreira, foi envolvido em um polêmica quando o casamento com Mayra Cardi chegou ao fim em 2020. Veio à tona que o ator teria traído a então esposa mais de 16 vezes.

Os boatos das traições rendem memes até hoje. Alguns internautas acreditam que o intérprete de Diego em Rebelde pode cometer o 17º vacilo na casa mais vigiada do Brasil, mesmo após reatar o relacionamento com Cardi.

Já Jade Picon chama atenção por ser uma das influenciadores mais populares (e ricas) do Brasil. Sucesso nas redes sociais, a loira tem mais de 13 milhões de seguidores no Instagram e ostenta compras e viagens de luxo. Para alguns fãs do programa, pode ser divertido vê-la cuidando dos cabelos com os produtos oferecidos pela produção ou enfrentando longas provas de resistência.

Parte do público no Twitter acredita que essa também possa ser uma oportunidade de saber mais sobre o turbulento término de relacionamento entre ela e João Guilherme. No fim do ano passado, a irmã de Léo Picon foi acusada de trair o filho de Leonardo. Jade, obviamente, negou todos os rumores.

BBB22 terá novidades

É fato de que o público pode se cansar em ver o mesmo formato, apresentador e quadros no programa. Neste ano, o reality terá algumas novidades para refrescar a cabeça do telespectador.

O primeiro é a chegada de Tadeu Schmidt no comando da atração, em substituição de Tiago Leifert, que deixou a Globo no final do ano passado. O jornalista ficou à frente do Fantástico nos últimos 14 anos e será bom e curioso vê-lo como o capitão da “nave louca” que é o Big Brother Brasil.

Outra boa nova é a chegada de Dani Calabresa e Paulo Vieira em quadros de humor do programa. A ex-MTV substitui Rafael Portugal no CAT BBB, após o humorista deixar o programa por desentendimentos contratuais com a Globo. O membro do Porta dos Fundos é bastante querido pelo público, mas pode ser bom dar um novo ar para o quadro.

Já Paulo Vieira vai comandar o Big Terapia, em que fará uma “análise” nada convencional dos participantes do BBB22. O humorista é um nome em ascensão no humor brasileiro e anda fazendo sucesso em seus projetos e também nas redes sociais.

BBB22 já bateu recorde de patrocinadores

Se o programa vai ter a mesma audiência do ano passado ainda não se sabe, mas nos bastidores da Globo o BBB22 já está batendo recordes.

De acordo reportagem do Meio & Mensagem, essa é a edição com o maior número de patrocinadores da história do reality no Brasil. A Globo já faturou ao menos R$600 milhões com as cotas vendidas.

Como de costume, os patrocinadores são divididos em grupo. Americanas, Avon e PicPay foram as marcas que, novamente, adquiriram as cotas Big, ou seja, as que garantem maior número de inserções durante o confinamento dos brothers. Para ser um patrocinador master, cada uma dessas empresas precisou desembolsar R$91,9 milhões.

As cotas Camarote possuem um valor um pouco abaixo do grupo anterior. C&A, Amstel, P&G e Seara são as empresas que se tornaram patrocinadoras ao custo de R$69,4 milhões.

Já o terceiro grupo de empresas, que contempla Above, Engov, Quinto Andar e McDonald’s, adquiriu as cotas Brother, que custaram aos cofres da companhia R$11,8 milhões.

