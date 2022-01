Vai ter plateia BBB 22? Globo decide formato das eliminações

Diante da pandemia de covid-19, desde 2020 o Big Brother Brasil não tem mais dinâmica com o público na eliminação. Mas com o avanço da vacinação contra o vírus no país, será que vai ter plateia no BBB 22? A emissora discutiu o assunto nos bastidores.

Vai ter plateia no BBB 22?

Assim como nas últimas duas edições, o BBB 22 não terá plateia para receber os participantes nos paredões. O formato que contava com familiares dos brothers na passarela da eliminação ficou no passado. Tadeu Schmidt vai receber o participante nos estúdios da Globo, mantendo distância, e vai levar um papo breve com o ex-confinado. O reencontro com amigos e parentes será só no hotel, no Rio.

De acordo com o jornalista Leo Dias, a decisão de deixar a plateia de fora do BBB 22 já estava quase certa antes mesmo da nova onda de infecções no país devido a variante Ômicron. Desta forma, os eliminados serão recebidos no mundo exterior apenas pelo apresentador Tadeu Schmidt, assim como no ano passado acontecia com Tiago Leifert. A temporada de 2020 começou de forma normal e seguia os padrões dos anos anteriores, com plateia, o formato precisou ser alterado durante a exibição da temporada, quando a pandemia estourou no Brasil.

No entanto, ainda segundo Leo Dias, existe a possibilidade que nos próximos meses, caso a situação da pandemia melhore, aconteça um planejamento flexível para que a plateia do BBB 22 conte com algumas pessoas.

Entrevista com os eliminados

Após a eliminação do BBB 22, o brother ou sister eliminado será levado para os estúdios da Rede BBB. Por lá acontecerá a aguardada live do “Bate-Papo BBB” realizada na Globoplay com o eliminado. O momento de entrevista era comandado por Ana Clara e agora ficará nas mãos de Rafa Kalimann.

Se seguir o mesmo padrão dos anos anteriores, a entrevista será realizada no começo das madrugadas de quarta-feira, pois o Bate-Papo BBB só inicia depois do programa de terça-feira, que geralmente termina após a meia noite, dia de eliminação no reality show.

Quando começa o BBB 22 e como assistir

A nova temporada do reality show da TV Globo vai começar no dia 17 de janeiro de 2021, depois da novela Um Lugar ao Sol. A atração será exibida de domingo a domingo, ainda não foi divulgado até que dia o programa ficará no ar, geralmente o confinamento dura de 3 a 4 meses. A lista oficial dos participantes famosos e anônimos da temporada será revelada na quinta-feira, 13 de janeiro, durante a programação da emissora.

Já que não vai ter plateia no BBB 22, a única forma de acompanhar tudo de pertinho é assistindo pelo seu celular, computador ou televisão. Para conferir o confinamento 24 horas e não perder nada, é necessário ser assinante do Pay Per View. Há duas maneiras de conseguir o pacote, a primeira é com um plano do Globoplay, que varia entre R$ 19,90 e R$ 84,90 – Qualquer pacote te dará direito a assistir as 11 câmeras disponibilizadas da casa.

Para quem prefere assinar direto com sua TV a cabo o plano do Pay Per View, isso também é possível. Os valores e condições vão variar de acordo com cada empresa, entre em contato com a que presta serviço de TV por assinatura na sua região e contrate os canais do BBB 22.

