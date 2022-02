Agressão no BBB 22: Maria bate com balde na cabeça de Natália

Durante o jogo da discórdia na noite de segunda-feira, 14 de fevereiro, um novo caso de suposta agressão no BBB 22 causada por Maria. A atriz não só despejou o balde de água na colega, como mandava a dinâmica, como bateu na cabeça da sister. Na web, o público pediu expulsão.

A suposta agressão no BBB 22 aconteceu após Maria bater com um balde na cabeça de Natália. Acontece que atriz de “Um Amor de Mãe” bateu com balde na cabeça da Natália durante a dinâmica ao vivo. No momento, Natália chegou a reclamar da atitude da colega de confinamento.

Tadeu Schimdt chamou o intervalo e na volta cobrou explicação de Maria, que disse que o balde escorregou, negando que bateu na cabeça de Natália propositalmente. Por sua vez, Nath respondeu que sentiu agressividade na atriz durante o jogo, mas que poderiam continuar a dinâmica.

Tudo resolvido? Nem tanto. Na web, o público criticou a atitude de Maria e pede expulsão por agressão no BBB 22. No jogo da discórdia da semana passada, Maria também foi acusada de agredir Arthur.

Mais tarde, em papo com Vinicius, Maria assumiu que estava com raiva na hora de jogar a água do balde e que acabou pegando o objeto de qualquer jeito.

Web quer expulsão de Maria do BBB 22

Com a suposta agressão no BBB 22, o público saiu em defesa de Natália e passo a pedir expulsão de Maria do programa. No Twitter, os fãs do programa até relembraram a edição do BBB 19, onde Hariany acabou sendo expulsa após discutir com Paula.

“Paula e Hariany foram expulsa por bem menos em.. Maria agrediu sim!”, disse uma seguidora.

“Se a Maria não estiver fora desse BBB amanhã , pode dar uma plaquinha de FROUXO , pro Boninho e pra produção inteira”, reclamou outra seguidora.

