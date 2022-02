Maria foi expulsa do BBB 22? ‘Tapão’ na testa de Arthur vira polêmica

Maria foi expulsa do BBB 22 por agredir Arthur Aguiar no Jogo da Discórdia? Entenda o que aconteceu no reality.

O Jogo da Discórdia desta semana deu o que falar entre os internautas e participantes do maior reality do país. Na dinâmica, os brothers tiveram que colocar adjetivos nas testas uns dos outros e a ‘intensidade’ na qual Maria usou para colar o termo ‘Joga Sujo’ na testa de Arthur chamou a atenção. Em meio aos boatos de que Maria foi expulsa do BBB 22, entenda o que aconteceu no Big Brother Brasil.

Maria foi expulsa do BBB 22?

Apesar das diversas manifestações na internet, Maria não foi expulsa do BBB 22 e a Rede Globo não se pronunciou sobre o episódio. Mas, afinal de contas, o que aconteceu no programa? Entenda:

Durante o Jogo da Discórdia da última segunda-feira, 7 de fevereiro, os participantes do BBB 22 foram convidados a colar adjetivos negativos nos rostos um dos outros. A dinâmica já tinha acontecido no BBB 21, mas não deixou de dar o que falar no reality deste ano. Quando foi fazer seu discurso em ataque a Arthur Aguiar, Maria bateu a plaquinha com o termo ‘Joga Sujo’ na testa de Arthur Aguiar e a agressividade da atriz chamou a atenção dos internautas.

Veja o momento polêmico que levou os internautas a pedirem a expulsão de Maria do BBB 22:

O que acharam desse momento da Maria com o Arthur? #BBB22 pic.twitter.com/VXUwsSWIcj — Tracklist #BBB22 (@tracklist) February 8, 2022

Instantaneamente ao ataque de Maria a Arthur, os internautas começaram a acusar a participante de agressão no reality, o que implicaria na expulsão imediata da participante. Em uma das respostas ao vídeo do momento, um usuário definiu o ‘tapa’ de Maria como um ato digno de expulsão. “Pessoas já saíram por muito menos”, escreveu.

Enquanto alguns internautas atrelaram a atitude de Maria com sua personalidade forte, outros pediram a expulsão da participante e defenderam que agressividade não é sinal de personalidade. “A Maria podia ser expulsa por agressão só pra ela aprender que personalidade forte é bem diferente de ser mal educada”, defendeu um dos internautas.

A maria podia ser expulsa por agressão só pra ela aprender personalidade forte é bem diferente de ser mal educada e ridícula — malu (@malulimaaaaa) February 8, 2022

As publicações dos internautas e a revolta com a atitude de Maria foi tão forte que o termo ‘Maria Expulsa’ foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter e rendeu publicações, inclusive, de Neymar. O atleta, um dos mais famosos do mundo, usou seu perfil para comentar a cena e disse que se a situação tivesse sido o oposto, Arthur estaria “ferrado”. “Maria aproveitou a placa pra dar um tapa na testa do Arthur … se fosse ao contrário ele tava ferrado”, opinou o jogador.

Maria aproveitou a placa pra dar um tapa na testa do Arthur … se fosse ao contrário ele tava ferrado 🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) February 8, 2022

Maria admite intensão de agredir Arthur no BBB 22

Na tarde desta terça-feira, 8 de fevereiro, com os ânimos na casa mais calmos, Maria admitiu que foi agressiva com Arthur Aguiar no Jogo da Discórdia. Em uma conversa, Eslovênia brincou que Maria deu “uma lapada” na testa do ator e a participante concordou: “Aham, foi assim ‘boom’ na testa dele”, disse.

Em tom de alerta, Vinícius completou: “Eu vi a hora dele reclamar, viu?”.

Com a polêmica e os boatos de que Maria seria expulsa do BBB 22, a confinada virou alvo de ataques nas redes sociais e, em nota oficial divulgada pela imprensa da participante, alguns comentários passaram dos limites e foram racistas e homofóbicos com a participante. Leia o pronunciamento na íntegra:

Relembre as expulsões do BBB

Caso seja expulsa do BBB 22, Maria se juntaria ao grupo de 6 participantes que foram expulsos do maior reality do Brasil. Relembre todos os expulsos da história do programa:

Daniel (BBB 12): o participante foi o primeiro expulso do BBB. O motivo que levou à retirada do brother da competição na TV depois que ele teve relações com outra participante, que estava supostamente dormindo na filmagem. Ele foi expulso para que o caso pudesse ser investigado sem interferência. Mais tarde, a participante envolvida, Monique, negou que tivesse sido abusada no programa.

Ana Paula Renault (BBB 16): um dos nomes mais polêmicos da história do programa, Ana Paula era uma das favoritas da edição e foi expulsa ao dar um tapa na cara de outro participante. A retirada de Renault do reality dividiu o público e, enquanto alguns comemoraram a decisão da direção, outros acreditaram que a Globo foi injusta.

Marcos Harter (BBB 17): o médico vivia um relacionamento com Emily dentro do programa e, durante uma das discussões do casal, ele apertou os braços da amada deixando hematomas. Com a pressão do público com as marcas no braço da participante, a Globo considerou que Emily foi agredida e expulsou o namorado.

Fábio Alano (BBB 19): o participante foi anunciado ao público, mas foi expulso antes mesmo de entrar na casa mais vigiada do país. A Rede Globo descobriu que Fábio mentiu sobre seus contratos de trabalhos e que, na verdade, era garoto propaganda de uma marca de roupas. Como é proibido fazer propagando por fora enquanto estiver no reality, ele foi expulso.

Vanderson (BBB 19): o elenco da 19ª edição do reality foi o que mais movimentou a área jurídica da Rede Globo. Vanderson foi expulso do programa depois que três mulheres denunciaram o participante por estupro e agressão depois de sua entrada no BBB. O participante deixou o confinamento a pedido da polícia.

Hariany (BBB 19): também no BBB 19, Hariany foi expulsa do reality. Ela foi expulsa por empurrar Paula – vencedora da edição – depois de uma festa do programa. Elas eram amigas, mas foram separadas pela expulsão.

