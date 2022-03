Ao lado dos amigos PA, Douglas e Pedro Scooby, o anjo Arthur vibrou ao rever o pai, a esposa e a filha no BBB 22

Almoço do anjo BBB 22 hoje: Arthur convida PA, Douglas e Scooby

Neste domingo 13/03, Arthur foi presenteado com o almoço do anjo BBB 22 hoje e, de quebra, recebeu mensagem da família. Ao lado dos amigos Paulo André, Douglas e Pedro Scooby, o ator de Rebelde vibrou ao rever a amiga, o pai, a esposa e a filha.

Como foi o Almoço do anjo BBB 22 hoje

O Almoço do anjo BBB 22 hoje começou ppor volta das 13h30, no horário de Brasília. Arthur convidou Douglas, Paulo André e Pedro Scooby e assistiram o recado de Maira Cardi, com quem Arthur é casado desde 2017, e também da filha Sophia de 3 anos.

Dessa vez, Maira Cardi emocionou Arthur ao relembrar a separação e os desafios da reconciliação. “Quando eu e o Arthur separamos foi muito difícil, mas quando a gente resolveu voltar, foi pior do que quando a gente resolveu se separar. Agora, além de toda a dor que a gente já carregava do fim, a gente carregava também a dor de um novo começo, sem ninguém acreditar. Então, queria agradecer demais você meu amor, por não ter desistido do nosso casameno. por não ter desistido da nossa família. Te amo”, declarou a coach.

Os participantes vibraram com a mensagem da família e também com o cardápio do almoço, que foi macarrão alho e óleo, filé e molho de queijo. Para completar, a produção serviu uma sobremesa de chocolate branco.

Assista ao vídeo do Almoço do Anjo Arthur no BBB 22

Quem fica imune com o colar do anjo do BBB 22

Arthur é o anjo da semana no BBB 22 e cogita dar o colar da imunidade para Paulo André, que chegou a final da prova do líder.

O líder da semana Lucas mira colocar Eliezer, Pedro Scooby ou Paulo André no paredão do BBB 22. O nome de Eliezer surgiu na boca do estudante de medicina antes mesmo da prova do líder acontecer e depois voltou a ser citado após a coroação de Lucas.

Com o poder do anjo da semana, Arthur colocou Vinicius e Eliezer no monstro. A dupla precisa segurar uma melancia de verdade até a noite de domingo.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 deste domingo, 13 de março, está marcado para ir ao ar às 23h10, horário de Brasília, logo após o Fantástico. A edição de hoje do Big Brother Brasil vai mostrar os melhores momentos do almoço do anjo, além dos últimos acontecimentos da casa e a formação de paredão.

O BBB 22 hoje deve acabar por volta da 1 da manhã.

Para acompanhar, basta sintonizar na Globo no horário indicado ou fazer um cadastro gratuito no Globoplay. A plataforma de streaming exibe toda a programação da emissora ao vivo, basta clicar em ‘Agora na TV’.