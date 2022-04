Scooby foi o vencedor do décimo segundo anjo do BBB 22.

Almoço do anjo do BBB 22 hoje: horário e quem Scooby convidou

Domingo é dia de presente do anjo para quem venceu a prova de imunidade da semana no Big Brother Brasil. Como foi o almoço do anjo hoje no BBB 22? Neste domingo, 10 de abril, o privilégio de ver um vídeo da família e desfrutar de uma refeição especial ao lado dos colegas foi de Pedro Scooby.

Almoço do anjo do BBB 22 hoje

O almoço do anjo de Pedro Scooby será hoje, 10 de abril, por volta das 13h30. A exibição acontece ao vivo no Pay Per View e depois é mostrada também no programa de domingo, comandado por Tadeu Schmidt.

Neste almoço do anjo, Pedro Scooby não verá os filhos em seu vídeo especial enviado pela família, mas terá uma boa surpresa. A ex-esposa de Scooby, Luana Piovanni, aceitou a ideia de Cintia Dicker, esposa do surfista, de mostrar desenhos feitos pelos filhos do famoso para ajudar com a saudade.

Anjo foi autoimune?

O anjo desta semana não foi autoimune, o brother já presentou Paulo André com a imunidade que ganhou na disputa durante a formação do décimo terceiro paredão, na última sexta-feira (8). Apenas três anjos foram autoimunes durante a temporada, o primeiro, o terceiro e décimo primeiro.

Quantas provas Scooby já ganhou no BBB 22?

Pedro Scooby ganhou duas provas do anjo e três disputas do líder até agora no BBBb 22. A primeira disputa do anjo que ele venceu na edição foi ao lado de Paulo André, os dois decidiram imunizar Douglas Silva.

Na segunda vez que o brother venceu, a disputa foi individual. Das três vezes que Pedro Scooby conquistou a prova do líder, em apenas uma delas ele foi coroado de fato chefão do reality show. Nas duas primeiras vezes em que ganhou a prova, ele cedeu a liderança para sua dupla, primeiro Tiago Abravanel e depois Paulo André. A terceira vitória do brother na disputa pela liderança foi individual.

Por que Luana Piovanni não deixa filhos aparecerem no BBB 22?

No mês de fevereiro, quando Scooby venceu a prova do anjo ao lado de Paulo André, o brother não recebeu vídeos dos filhos, por conta de uma decisão de Luana Piovanni. A ex-esposa do surfista explicou a decisão nas redes sociais e contou que não permitiu por conta das cláusulas contratuais exibidas pela Globo.

“Não vai ter a imagem dos meus filhos no negócio do anjo, porque a autorização era praticamente vitalícia, para mais umas cinco vidas e utilização de imagem mesmo se o Pedro saísse”, comentou a atriz. Após a justificativa, Luana explicou que estava cumprindo seu papel de mãe: “estou protegendo os meus filhos”.

Scooby derrotou Arthur na grande final da prova do anjo

A final da décima segunda prova do anjo foi entre Pedro Scooby e Arthur Aguiar. Os brothers chegaram a grande final depois de uma bateria de rodadas e disputaram pelo colar do anjo. Os dois ficaram empatados durante grande parte da final da prova, mas Scooby foi mais rápido e conseguiu apertar o botão que finalizava a competição antes de Arthur.

Na prova, era necessário passar por três estágios antes de apertar o botão vermelho, os brothers precisavam acertar uma etapa com argolas, depois encontrar um objeto e então montar as engrenagens de um relógio.

Veja como foi a disputa que rendeu o almoço do anjo de Scooby no BBB 22:

