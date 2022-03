Almoço do anjo do BBB 22 de Lucas contou com a presença de Eslô, Lina e Natália - Foto: Reprodução/Globo

Almoço do anjo do BBB 22: Lucas convida Eslovênia, Natália e Lina

Lucas foi presenteado com o almoço do anjo no BBB 22 deste domingo (20). Ao lado de Eslovênia, Natália e Lina, o brother aproveitou a refeição especial e ainda assistiu um vídeo gravado por seus familiares, que emocionou a todos. Veja como foi.

Como foi o almoço do anjo do BBB 22 hoje

Por volta das 13h30, horário de Brasília, Lucas, Eslovênia, Natália e Lina foram para o espaço multiuso da casa mais vigiada do Brasil participar do almoço do anjo.

A ação é patrocinada por um aplicativo de mobilidade e para assistir aos vídeos enviados pela família, os brothers precisam simular uma corrida no carro do motorista parceiro.

Lucas recebeu mensagens da mãe, do primo e de seus avós. A matriarca relembrou o fato de que o filho sempre se machucava quando jogava futebol e agradeceu por ele não poder praticar o esporte dentro do confinamento.

O primeiro e os avós também relembraram histórias da infância do estudante de Medicina e arrancaram risadas dos participantes. Eles aproveitaram a oportunidade para conversar sobre suas famílias, e Lina até brincou com o fato de ter achado o primo do brother bonito, em tom de brincadeira.

Foi servido arroz, camarão, salmão, salada, milho e molho pesto. Para beber, suco de morango. Os brothers também tiverem direito a duas sobremesas, pavê de creme de avelã e salada de frutas.

Sobre o jogo, Lucas manifestou um incômodo por ter recebido uma ‘carinha feliz’ no queridômetro de hoje e tentou adivinhar quem poderia ter lhe dado o emoji. As meninas cogitaram a possibilidade de P.A. ter dado o emoji para o brother.

Anjo é autoimune?

O anjo desta semana não é autoimune. Lucas terá que imunizar um brother durante a formação de paredão neste domingo – é provável que ele dê o colar para Eslovênia. Arthur estava preocupado com a possibilidade dele imunizar Laís, seu alvo neste paredão.

Lucas venceu a prova do líder ao lado de Arthur Aguiar. Por já ter aproveitado a liderança duas vezes ao longo do programa, o ator de Rebelde foi quem ficou com a coroa da semana, enquanto o estudante da Medicina ganhou R$10 mil.

Em um cenário com Eslovênia imune e Laís indicada pelo líder, é provável que a casa vote em Eliezer. O brother já vem tentando encontrar possibilidades de estratégia para escapar da berlinda.

Gustavo já está emparedado. Ele recebeu seis votos dos ex-BBB’s durante uma dinâmica realizada com os eliminados na última quinta-feira (17).

