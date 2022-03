Que horas começa o BBB 22 hoje, domingo de paredão (20/03)

O nono paredão do Big Brother Brasil será formado na noite deste domingo (20), durante o programa ao vivo. Além da indicação do líder, da votação da casa e da prova bate e volta, o público também assistirá os melhores momentos do almoço do anjo e do castigo do monstro. Abaixo, veja que horas começa o BBB 22 hoje.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 hoje começa às 23h10, horário de Brasília, logo após a exibição do Fantástico. O programa ficará 1 hora e 20 minutos no ar e será encerrado às 00h30, de acordo com o cronograma oficial da emissora.

No programa deste domingo, será formado o nono paredão da temporada. O líder fará a sua indicação, e depois o público acompanha a votação da casa – metade será no confessionário e a outra parte será aberta. Haverá a realização da prova bate e volta, que vai dar a chance de um dos emparedados escaparem da berlinda.

A edição também vai mostrar os melhores momentos do almoço do anjo. Lucas, vencedor da disputa realizada no sábado, aproveitou um almoço especial e levou três convidados à sua escolha. Ele também ganhou o tradicional presente do anjo, que consiste em um vídeo gravado pelos familiares e amigos.

Devem ser exibidas algumas cenas de Eliezer e Gustavo no castigo do monstro. Os dois foram escolhidos por Lucas cumprem a tarefa até o início do programa ao vivo de hoje.

Como vai ser o paredão do BBB 22

O paredão do BBB 22 começou a ser formado ainda na quinta-feira. Gustavo já está na berlinda devido a uma dinâmica da prova do líder e dos eliminados. Os ex-BBB’s poderiam escolher o pior jogador de cada chave pela disputa na liderança para ir para a berlinda, e o bacharel em Direito levou seis votos.

Hoje, o anjo Lucas terá a oportunidade de imunizar um colega de confinamento. Depois, é a vez do líder Arthur Aguiar fazer a sua indicação – ele já declarou voto em Laís. A médica, por sua vez, terá direito a um contragolpe e puxará um brother para o paredão com ela.

Seis brothers votam na confessionário e cinco votam em aberto, na frente de todos, na sala da casa. Gustavo, o indicado no contragolpe e o mais votado disputam a prova bate e volta. Apenas um deles escapa da berlinda.

A eliminação ocorre na terça-feira, 22 de março. Amanhã, haverá uma nova rodada do jogo da discórdia, ao vivo, para colocar um pouco mais de “fogo no parquinho”.

Programação de hoje na Globo – 20/03/2022

Abaixo, confira a programação de hoje da Rede Globo. Quem estiver longe da televisão pode assistir o BBB 22 e toda a grade do canal através do Globoplay. Basta fazer um cadastro gratuito na plataforma de streaming e clicar em ‘Agora na TV’.

06:00 Santa Missa

06:50 Antena Paulista

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima – Círculo de Fogo: A Revolta

14:05 The Voice+

15:35 The Masked Singer Brasil

17:30 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:10 Big Brother Brasil 22

00:30 Domingo Maior – Direção Explosiva

02:15 Cinemaço – Fúria Sobre Rodas

