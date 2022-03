Aniversário Arthur: brother completa 33 anos no BBB 22

Além da prova do líder que será realizada a noite no reality show, hoje é dia de comemorar o aniversário de Arthur no confinamento do BBB 22. O brother ganhou os parabéns dos colegas durante a madrugada e foi parar no Trends Topics do Twitter.

Aniversário Arthur

Arthur nasceu no dia 3 de março de 1989 e está completando 33 anos de idade. O famoso é pisciano, ou seja, do signo de peixes, e nasceu no Rio de Janeiro.

No final da noite de quarta (2), quando os participantes acreditaram que já era meia-noite, durante a comemoração da festa do líder Paulo André, os colegas de confinamento do ator cantaram “Parabéns para Você” em homenagem ao aniversário de Arthur. O momento aconteceu quando o carioca subiu ao palco para cantar com Paulo André. “Meia-noite é aniversário do Arthur hein gente”, gritou Douglas Silva. “Já deve ser meia-noite”, comentou Scooby, que em seguida puxou a música comemorativa.

Arthur já havia comentado que gostaria de ter vencido a sexta prova do líder para comemorar o aniversário durante sua própria festa do líder, o brother não conseguiu realizar o desejo e acabou no paredão ao ser o primeiro eliminado da prova, ao lado de sua dupla, Lucas. No entanto, o confinado ainda tem chance de ganhar um presente especial no dia de seu aniversário no programa, vencer a prova do líder de hoje.

Parabéns do público

Mais tarde, já na madrugada de hoje (3), os brothers voltaram a cantar e parabenizar o participante quando pularam na piscina. “Parabéns Arthur” foi parar no Trends Topics do Twitter, ranking que mostra os assuntos mais comentados do momento na rede social.

“Parabéns Arthur, você é um dos melhores jogadores dessa edição, obrigada por ser amigo do meu jogador favorito, o P.A”, comentou uma integrante da torcida de Paulo André. “Parabéns Arthur e que de presente você ganhe o líder”, escreveu uma fã do ator.

Vida pessoal e carreira de Arthur Aguiar

Arthur é casado com Maíra Cardi, empresária, coach de emagrecimento e ex-BBB. Ela é alguns anos mais velha que o marido e completará 39 anos em setembro deste ano. O casal tem uma filha, a pequena Sophia, que fará 4 anos de idade em outubro.

Arthur e Maíra Cardi foram alvos de muitas polêmicas e críticas nos últimos anos, após revelações que o carioca traiu a esposa diversas vezes. A dupla chegou a ficar separada por algum tempo, mas depois retomaram a relação.

Carreira

Antes de se tornar artista, Arthur batalhava na carreira de atleta, ele era nadador e chegou a se tornar vice-campeão brasileiro nos 200 metros borboleta. Essa fase na vida de Arthur, que faz aniversário hoje, durou até os 19 anos de idade, depois ele partiu para outras áreas.

Quando estava com 20 anos, em 2009, Aguiar ganhou seu primeiro papel em uma novela, ele fez uma breve participação em Cama de Gato. No ano seguinte, conquistou papel em Bicicleta e Melancia e em 2011 foi escalado para seu personagem mais famoso, Diego na versão brasileira da novela Rebelde, na Record.

Ao longo dos anos, desde que ingressou na vida de artista, Arthur trabalhou em projetos da Rede Globo, como Êta Mundo Bom (2016), O Outro Lado do Paraíso (2017 – 2018), Malhação (2019), entre outros, além de investir também na carreira de cantor.

Leia também

Natália grávida no BBB 22? Enjoos de sister levantam suspeita da web