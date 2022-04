Arthur apertou o botão? Veja como foi a final da prova do líder BBB 22

A prova de resistência do BBB 22 terminou por volta das 19h10, horário de Brasília, após Arthur Aguiar esquecer de apertar o botão ao retornar para a base, depois de cumprir a tarefa da estação ‘carga’. Em um primeiro momento, o ator cogitou que poderia ter sido um erro da produção. Afinal, Arthur apertou o botão?

Arthur Aguiar apertou o botão? De acordo com imagens que circulam na web, é possível ver que o ator retornou para a base faltando 10 segundos para o fim da prova, mas esqueceu de finalizar a tarefa.

Logo depois de perceber o erro, o ator cogitou que poderia ser um engano da produção. No entanto, Paulo André disse que o programa não cometeria um erro desses. “Não é possível que eu não tenha apertado o botão. Faltavam ainda 20 segundos”, se queixou. “Eles não errariam assim não”, respondeu P.A.

Em seguida, o ator e o atleta voltaram para a casa, e o marido de Maíra Cardi caiu no choro. “Não faz sentido eu não ter apertado o botão depois de 20 horas de provas…”, continuou se lamentando. Abalado com a situação, Paulo André quase não comemorou a vitória.

Arthur esqueceu completamente de apertar o botão e Paulo André foi para a final. #BBB22 pic.twitter.com/h1XCLfgZ5F — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 22, 2022

Quanto tempo durou a prova de resistência do BBB 22

A prova terminou após 19 horas de disputa. O primeiro a deixar a competição foi Douglas Silva, depois de 10 horas na competição, após o ator deixar cair no chão uma luva que deveria ser guardada no porta-malas do carro. O intérprete de Acerola foi desclassificado.

Por volta das 15h, Eliezer também cometeu um erro e inverteu a raquete de tênis no lugar da bolsa de natação. O designer foi eliminado e retornou para a casa.

Por fim, Arthur Aguiar foi desclassificado após esquecer de bater no botão. O ator cumpriu a tarefa no tempo correto, mas não apertou o botão localizado no totem e foi eliminado.

Paulo André é o primeiro finalista do BBB 22. Arthur Aguiar, Douglas Silva e Eliezer estão na última berlinda da temporada e um deles deixa o programa no domingo. A votação será aberta na noite desta sexta-feira durante o programa ao vivo apresentado por Tadeu Schmidt.

