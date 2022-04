Quem ganhou a Prova do Líder no BBB 22? Acompanhe a disputa

Quem ganhou a prova do líder do BBB 22: última disputa é de resistência

Quem ganhou a Prova do Líder no BBB 22 só será revelado após uma disputa de resistência, patrocinada pela Fiat. A disputa marca a última liderança da edição e também a definição do primeiro finalista, então promete ser emocionante. Veja os detalhes da nova liderança no BBB 22.

Quem ganhou a Prova do Líder no BBB 22?

Ainda não foi definido quem ganhou a Prova do Líder BBB 22! Arthur, Paulo André, Eliezer e Douglas disputam a vaga na final enfrentando uma clássica prova de resistência, patrocinada pela FIAT. A dinâmica começou na noite de quinta-feira, 21, logo após a eliminação de Pedro Scooby.

A prova é dividida em estações que fazem releituras de provas dos BBBs 01, 18 e 19. Para ganhar a vaga na final, os brothers devem enfrentar cada posição o máximo de tempo que conseguir.

ESTAÇÃO ELETRICIDADE (BBB 19): Os brothers sofrem com efeitos de clima presos no carro.

ESTAÇÃO TODOS NO CARRO (BBB 01): Os Brothers têm que ficar dentro do carro sem dormir.

ESTAÇÃO CARGA (BBB 18): Os Brothers têm que carregar o porta malas, aperta a botoeira e entrar no carro dentro do tempo.

Quem já saiu da prova de resistência do BBB 22

Todos continuam na prova.

Dinâmica da semana no BBB 22

Chegamos aos últimos dias da temporada e a dinâmica da semana no BBB 22 já se encaminha para a grande final, no dia 26 de abril.

Quinta-feira (21/04): Prova do Líder de resistência

Sexta-feira (22/02): definição da liderança

Sábado (23/02): Festa

Domingo (24/02): última eliminação do BBB 22

Terça-feira (26/03): Noite de eliminação.