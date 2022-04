Que horas começa o BBB 22 hoje, quarta-feira (06/04)?

Que horas começa o BBB 22 hoje, 6 de abril, quarta-feira? Depois da novela Pantanal, o reality show contará com uma participação surpresa durante a nova festa do confinamento e mostrará mais sobre o quarto secreto de Arthur Aguiar, vencedor do paredão falso da edição.

Entenda as regras do quarto secreto do BBB 22 com Arthur Aguiar

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 hoje começa às 22h35, depois da novela Pantanal, de acordo com o cronograma oficial da Rede Globo, disponível para consulta no site da emissora. É previsto que o episódio desta quarta-feira, 6 de abril, fique no ar durante 55 minutos.

A edição de hoje mostrará o que aconteceu no confinamento e também no quarto secreto desde que Arthur Aguiar saiu da casa, por causa do paredão falso da edição. O brother conversou com Tadeu Schmidt no final do programa ao vivo de terça (5) e já no início da madrugada começou a usar os cards da sala de controle.

Será mostrado o que o brother viu em seu telão do quarto secreto, como foi a reação dos participantes na eliminação e principais momentos da madrugada, como Jessilane descobrindo que a berlinda é de mentira, por conta de um erro da produção. Também deve ser mostrado o que de mais importante aconteceu no período da manhã e ao longo do dia dos confinados.

Além disso, as edições de quarta-feira contam com um quadro de humor já muito querido entre os fãs do reality show, o Big Terapia. Comandado por Paulo Vieira, o projeto surgiu pela primeira vez na temporada de 2022 do reality show.

O BBB 22 de hoje, que começa depois da novela Pantanal, também contará com uma festa especial que terá a participação de Boninho. O chefão do reality show vai invadir a festa fantasiado como “globolinha”.

Que horas acaba o BBB 22 hoje?

O BBB 22 está previsto para acabar às 23h30 hoje, quarta-feira (6). Como não será realizado nenhuma prova ou dinâmica especial como o jogo da discórdia, é provável que o reality show termine no horário indicado. Depois do Big Brother Brasil, a programação da Globo irá exibir Que História É Essa Porchat.

Programação de hoje na Globo – 06/04/22

Confira que horas começa o BBB 22 hoje e quais são as atrações do dia na TV Globo

Quarta-feira – 06/04/2022

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo E A Rosa

15:30 Sessão da Tarde – Vitórias De Uma Vida

17:00 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

18:30 Além da Ilusão

19:45 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Pantanal

22:35 Big Brother Brasil 22

23h30 Que História É Essa Porchat?

00:20 Jornal da Globo

01:10 Conversa com Bial

01:50 Corujão I – O Profeta

Quando acaba o quarto secreto do paredão falso?

O quarto secreto do paredão falso vai acabar amanhã, quinta-feira, dia 7 de abril, por volta do meio dia. A dinâmica totalizará 36 horas desde que o brother deixou a casa até o seu retorno e então ele surpreenderá os colegas no começo do período da tarde.

Ainda não foram revelados os detalhes da volta do brother, é provável que Tadeu Schmidt explique o que irá acontecer durante o programa de hoje do BBB 22, que começa às 22h35. O apresentador deve contar como será o retorno, se haverá alguma pegadinha com os confinados durante o momento, entre outras informações.

Quando acaba o BBB 22?

O BBB 22 vai acabar no dia 26 de abril, uma terça-feira. A grande final irá marcar o centésimo dia de confinamento, o programa de 2021 contou com a mesma quantidade de dias e na época foi classificado como a maior edição da história do reality show da Globo.

Inicialmente, o BBB 22 seria encerrado 5 dias antes, em 21 de abril, mas em fevereiro os planos da produção mudaram e a temporada foi estendida em uma semana. Por conta disso, a estreia dos novos episódios do reality de sobrevivência No Limite precisou ser adiada do dia 26 de abril para 3 de maio.

