Audiência BBB 22: Globo bateu recorde com eliminação de Jade

Edição do BBB 22 obteve a maior média de audiência do ano

O paredão entre Jade Picon e Arthur Aguiar, no dia 8 de março, foi um dos mais esperados da temporada. Rivais declarados no jogo, os dois se enfrentaram na sétima berlinda e a influenciadora digital foi eliminada com 84,93% dos votos. A expectativa para o resultado do duelo fez com que o BBB 22 batesse recorde de audiência. Veja os números abaixo.

Qual a audiência do BBB 22 – paredão Jade x Arthur

O BBB 22 bateu 29 pontos de média de audiência em São Paulo, durante a exibição da edição na noite do dia 8 de março. No Rio de Janeiro, o reality alcançou 34 pontos, de acordo com dados da Kantar Ibope Media. O número representa um crescimento de seis pontos em comparação com as quatro últimas semanas.

Neste dia, o programa se tornou o mais assistido da televisão brasileira em 2022. Antes, a marca pertencia a Band, com a exibição da final do mundial de clubes entre Palmeiras e Chelsea, que marcou 28,4 pontos de média. Boninho, diretor do BBB, comemorou o recorde em um vídeo publicado em suas redes sociais. “Ontem, o Big Brother fez a maior audiência da TV brasileira do ano. É isso galera, muito obrigado, BBB na veia”, disse o big boss.

O reality levantou até a audiência da novela das nove. Pela primeira vez desde o começo de Um Lugar ao Sol, a trama atingiu o pico de 30 pontos e fechou com média de 25,4, sua melhor performance até então.

No primeiro mês de programa, o BBB 22 fechou com 22,4 pontos de média de audiência, 5 pontos atrás do BBB 21, que no mesmo período conquistou 27,4. Até então, a maior audiência da atual temporada do reality havia sido na estreia, quando marcou 27,6 pontos.

Jade Picon saiu do BBB

Jade Picon foi a sétima eliminada do BBB 22. A votação que tirou a sister da casa mais vigiada do Brasil foi a segunda maior da história do programa, ultrapassando a marca de 698 milhões de votos.

A influenciadora digital foi parar na berlinda após atender o big fone. Ela podia escolher um brother para disputar a preferência do público com ela e puxou Arthur Aguiar, seu rival direto no jogo. Ambos disputaram a prova bate e volta no domingo, mas Gustavo foi o vencedor.

Os posicionamentos de Jade no jogo e algumas de suas últimas declarações, como quando ela disse que doaria o prêmio de R$1,5 milhão para caridade caso vencesse o programa, não agradaram o público e a paulista saiu com alta rejeição. Jessilane recebeu 13,3% dos votos, enquanto Arthur foi novamente o menos votado e somou apenas 1,77%.

Quem continua no BBB 22? Com a saída de Jade, restam apenas cinco membros do grupo Camarote: Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Paulo André, Douglas Silva e Linn da Quebrada.

Enquanto isso, o grupo Pipoca segue com oito participantes: Laís, Jessilane, Eliezer, Eslovênia, Lucas, Natália, Vinicius e Gustavo.

