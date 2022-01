BBB 22 estreia e o que sabemos até agora sobre a edição

A menos de 15 dias para a estreia do BBB 22, Boninho, diretor da atração, tem liberado alguns spoilers nas redes sociais. A Globo também já divulgou a primeira chamada do programa, e enquanto isso, supostas listas sobre possíveis participantes do grupo Camarote circulam na web. Abaixo, veja o que sabemos até agora sobre o reality.

Quando estreia o BBB 22?

A vigésima segunda edição do Big Brother Brasil estreia no dia 17 de janeiro e terá novidades. Neste ano, quem apresenta o reality é Tadeu Schmidt, que assumiu a posição após a saída de Tiago Leifert da Rede Globo.

Dani Calabresa assume o CAT BBB no lugar de Rafael Portugal, que deixou a atração por não concordar com o contrato de exclusividade proposto pela emissora. Outro quadro de humor será criado para o BBB 22, sob o comando do humorista Paulo Vieira.

Por enquanto, nenhum nome do Camarote foi confirmado, mas a web já começa a especular nomes. Entre os possíveis brothers, estão nomes como Sammy Lee, Douglas Souza, Júlia Gama, Naiara Azevedo, Arthur Aguiar, Jonathan Azevedo, Mc Loma e Negra Li.

Primeira chamada do BBB 22

Logo no início do ano, a Globo já começou a exibir a primeira chamada para o BBB 22. No vídeo, o novo apresentador do programa, Tadeu Schmidt, cita os recordes de votações atingidos nas últimas edições do reality, além de categorizar a atração como o reality “mais comentado do planeta”.

Assista ao vídeo abaixo:

Boninho dá spoilers

Quem também tem postado alguns spoilers é Boninho. No último domingo (2), o big boss publicou um vídeo com dicas sobre a nova temporada e a web já começou a especular que os enigmas poderiam ser sobre os nomes dos convidados para o Camarote.

O público também especula que nesta temporada serão 22 participantes, devido a dica “2022-22”. Outros internautas acreditam que Julia Gama pode ser uma das convidadas, já que o diretor deu o spoiler que um dos participantes “um país tem”, o que pode ser uma referência à Miss Brasil. Já para outros fãs do programa, “tem mãe” pode ser uma evidência da participação de Sammy Lee, que aparece em listas de supostos participantes.

Leia também:

Conheça a história do Big Brother Brasil