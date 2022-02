BBB 22 flopado? Até brothers criticam marasmo na casa

Elenco do BBB 22 - Foto: Reprodução/Globo

Arthur já até adivinhou que duas pessoas vão entrar no jogo

Nos últimos dias, o público tem comentado nas redes sociais sobre o BBB 22 estar flopado. O excesso de cantoria, a falta de tretas e alianças bem definidas vêm incomodando os fãs do programa, que até agora não receberam o ‘fogo no parquinho’ esperado. Até mesmo dentro da casa os jogadores perceberam a falta de conteúdo dentro do reality e até cogitaram a possibilidade de entrar mais pessoas na casa.

O BBB 22 está flopado?

Parte da audiência e dos comentaristas do programa nas redes sociais afirmam que o programa flopou. Mesmo sem receber informações externas, os brothers têm a mesma percepção dentro da casa.

Na festa realizada na última sexta-feira (2), Arthur, Lina e Bárbara comentaram sobre a possível falta de interesse do público no programa.

Arthur até fez uma previsão certeira: “Acho que deu ruim, o programa flopou e eles vão colocar duas pessoas para tentar animar”.

Laís e Eslovênia também comentaram a possibilidade de mais pessoas entrarem no jogo. Os brothers ficaram desconfiados pois a cortina estava fechada e havia um refletor direcionado para a porta.

“Alguém pode entrar, será que pode ser o Rodrigo ou eu tô viajando?”, questionou a médica. “Não duvido”, respondeu Eslovênia. “Ou é alguém entrando falando ‘ou você joga, ou tá eliminado'”, continuou a sister.

Para Douglas, até mesmo Boninho poderia para dar um recado para os brothers. “Eu acho que o Deus do Olimpo [Boninho] vai entrar em um show falando com a gente ‘acabou, hein?'”, cogitou o ator. “Flopou tudo, encerra”, brincou Eliezer.

Em determinado momento da festa, Tiago Abravanel viu alguns brothers sentados no sofá e pediu para que eles voltassem para o evento “Nada a ver! A gente já tá flopado o suficiente para ficar na sala”, disse o neto de Silvio Santos.

Bárbara, visivelmente alterada, lamentou sozinha enquanto estava sentada no sofá da sala o possível baixo rendimento do programa. “Flopou o BBB, é isso? Eita… Tanto tempo pra entrar nesse programa e o ano que eu entro é o ano que flopa”.

Programa anuncia casa de vidro

Diante das críticas do público, a produção vem apostando em novas dinâmicas para tentar agitar a casa. Logo na segunda semana, parte da votação foi aberta e o mesmo se repetirá neste domingo. Outra novidade anunciada é que haverá uma casa de vidro no BBB 22.

A casa será montada na próxima sexta-feira, 11 de fevereiro, dentro da atual residência dos brothers. Quem vai definir se os dois participantes vão entrar pra valer na competição será o público. O resultado da votação será divulgado no domingo (13).

Caso a audiência opte por colocar os dois novos jogadores na casa, eles estarão imunes ao próximo paredão e terão que dar um voto aberto e em consenso em alguém. Não será uma indicação, é apenas um voto.

O perfil dos dois novos brothers ainda não foi divulgado pela emissora, mas serão um homem e uma mulher do grupo Pipoca.

Nas redes sociais, internautas comentaram a possibilidade de Boninho ter optado pela casa de vidro para salvar o programa do flop.

