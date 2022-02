BBB 22: Jade Picon recusa dançar e revela trauma do Tik Tok

Durante ação da Amstel na tarde de quinta-feira no BBB 22, 17 de fevereiro, Jade Picon, de 20 anos, preferiu ficar sentada a participar de uma dinâmica com um professor de funk. A moça disse que não estava passando bem, mas fãs da influencer apontaram que a jovem tem trauma de dançar frentes as câmeras, e tudo começou no ano passado.

BBB 22 – Jade Picon

Em 2021, muito antes de cogitar a entrada no BBB 22, Jade Picon publicou um vídeo fazendo uma famosa dancinha no Tik Tok, mas recebeu uma chuva de ofensas. Desde então, a influencer evita dançar frente às câmeras – inclusive nas festas do Big Brother Brasil.

Há algumas semanas, em conversa com outras sisters, Jade Picon contou que não dançava e relembrou o episódio do Tik Tok. “Fiquei traumatizada”. Atualmente, a jovem conta com mais de 17 milhões de seguidores no Instagram.

Aqui o motivo da Jade não dançar. A mesma galera que zoou ela colocando ela nos assuntos mais comentados por DANÇAR, vai tacar hate agora por ela ter traumatizado. 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/T01HfON5uc — vic picon 🌩️ (@todeboafodase) February 17, 2022

pra quem não sabe de que vídeo a jade estava falando, é esse aqui. na época que ela postou no tiktok foi muito atacada, chegou até a parar nos assuntos do momento. desde então ela pegou trauma e não dança mais. então antes de julgarem, procurem saber pic.twitter.com/HuUHkvMV1P — nah piton.🌪 (@ecIipswe) February 17, 2022

+ Jade Picon fez qual novela; influenciadora também é atriz?

Onde assistir o BBB 22

Para assistir o BBB 22 todos os dias e a qualquer hora, é necessário ser assinante do Pay Per View. A Globoplay oferece o serviço e disponibiliza 11 câmeras para o público. Os valores vão variar de R$ 19,90 a R$ 84,90, qualquer um desses pacotes permite que você acesse o Pay Per View, a variação de preço acontece porque a plataforma oferece combos para outros serviços além da Globoplay.

Para quem prefere não abrir a carteira e assistir tudo de graça, é possível acompanhar os programas diários, exibidos de domingo a domingo. Nestas edições, o público assiste um compilado do que rolou no confinamento e também confere ao vivo algumas disputas e votações.