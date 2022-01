BBB 22: Jade Picon fez qual novela; influenciadora também é atriz?

Última participante a entrar na casa do BBB 22, a influenciadora digital Jade Picon era um dos nomes mais aguardados da edição. A famosa tem milhões de seguidores nas redes sociais e também é empresária. Jade Picon fez qual novela? Além de tudo isso, a jovem de apenas 20 anos de idade também é atriz?

Jade Picon já fez novela?

Jade Picon não fez nenhuma novela até hoje. O sucesso da jovem veio da internet e suas redes sociais. Mas a influenciadora digital não descarta a possibilidade de atuar em uma algum dia. Em papo com Eliezer, colega de confinamento no BBB 22, a paulista disse “quem sabe um dia” quando questionada se já havia participado de um folhetim.

O assunto de qual novela Jade Picon teria feito surgiu porque o Eliezer não conhecia a empresária antes do reality show. O designer disse para Rodrigo e a sister que quando ouviu o nome da famosa pela primeira vez, pensou que ela era atriz e estava atualmente em alguma novela da TV Globo.

Jade Picon disse que apesar de nunca ter trabalhado em uma novela ou estudado atuação, tem vontade de se aventurar no teatro e aprender.

A influenciadora publicou um vídeo mostrando sua preparação para o BBB 22:

Como Jade ficou famosa?

Já que não é filha de artistas e não começou a carreira na televisão, como em uma novela ou programa, muita gente se pergunta de onde vem a fama de Jade Picon. Tudo começou quando a garota ainda era adolescente, ela passou a ter contato com a web por causa do irmão Leo Picon, que se destacou no finado Orkut e mais tarde virou um dos garotos do “Colírio Capricho”.

Jade aparecia em vídeos e fotos com o irmão e começou a chamar a atenção do público. A garota foi conquistando uma leva de fãs, até que passou a ter seus próprios vídeos na internet. O engajamento de Jade Picon foi crescendo, ela passou a falar de moda, beleza, entre outras assuntos nas redes sociais e Youtube, e assim começou a conquistar contratos com marcas de publicidade.

Com a fama, Jade Picon resolveu criar sua própria marca de roupas e virou empresária. Assim, ela fatura com publis e a empresa que abriu.

Qual é a marca de Jade Picon?

Jade Picon é dona de uma marca chamada “Jade Jade”. Atualmente, a empresa está em sua quarta coleção e conta com roupas, como croppeds, calças, camisetas, jaquetas, entre outras, além de acessórios. As peças variam entre R$ 99,99 e R$ 499,99.

A marca Jade Jade tem quase 600 mil seguidores no Instagram. O perfil pessoal de Jade conta atualmente com 15,3 milhões de fãs. Além de ser influenciadora digital e empresária, a famosa também tem um canal no Youtube com quase 2 milhões de incritos.

Fortuna de Jade Picon

Não se sabe quanto a famosa tem no total em sua conta bancária, mas se tornou pública a informação de que a empresária ganha cerca de R$ 250 mil por publi no Instagram. A revelação aconteceu por meio do irmão da influencer, Leo Picon, que também trabalha com a internet.

Quem são os pais de Jade e Leo Picon?

Jade Picon é filha do empresário Carlos Picon com a engenheira agrônoma Monica Picon. Carlos atua na área de fornecimento e instalação de granitos, mármores e pedras naturais, já Monica também trabalha como paisagista e agricultora regenerativa.

Ao site oficial do reality show, o pai de Jade Picon, que nunca fez novela, revelou que a jovem não contou para ele que ia para o BBB 22. O empresário disse que Jade se despediu dos pais sem dizer para onde estava viajando e deixou um vídeo de explicação.

Jade Picon não toca em maçaneta?

Quando Jade entrou no BBB 22, qual novela ela fez foi a menor das perguntas sobre a jovem, o que todo mundo queria saber era se ela realmente não pegava em maçanetas e descargas, como havia sido divulgado antes da entrada da moça na casa.

Após uma brincadeira de Tadeu Schmidt durante um ao vivo do Big Brother Brasil, Jade explicou que não toca em maçanetas e descargas em festas, mas que em sua casa, assim como na do BBB, ela toca normalmente neste tipo de superfície.

