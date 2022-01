BBB 22: quem é Linn da Quebrada, cantora, trans e ativista social

Quem é Linn da Quebrada? A jovem é mais uma possível participante do BBB 22. A cantora de 31 anos pode ser a segunda sister transsexual a participar do reality show – a primeira foi Ariadna em 2011. Abaixo, conheça mais sobre a carreira da artista.

Quem é Linn da Quebrada?

A lista oficial de participantes do BBB 22, reality da Globo, só será oficializada na quinta-feira (13), mas a multiartista Linn da Quebrada é uma das confirmas do elenco do super reality.

De acordo com o portal BuzzFeed, a artista fará parte do elenco do BBB, que neste ano contará com 20 participantes e deve durar aproximadamente 3 meses.

A cantora, compositora, atriz e performer, nasceu em São Paulo e começou a ganhar projeção em 2017 ao lançar a música Enviadescer. Outras faixas da artista que repercutiram bem entre o público foram Talento, Bixa Preta e Mulher.

Em 2o18, a artista lançou seu álbum de estreia intitulado Pajubá. Suas letras falam sobre o combate à transfobia e a homofobia, além de abordar temas como amor e sexo.

A partir daí, Linn começou a despontar não só na música, mas também na TV e no cinema. Ela conquistou o prêmio Teddy Awards de Melhor Documentário Estrangeiro, em Berlim, com o documentário sobre sua vida chamado Bixa Travesty, de Kiko Goifman e Claudia Priscilla.

Fez parte do elenco da série Segunda Chamada (2019), seriado produzido pela Globo e disponibilizado em sua plataforma de streaming. Em 2019, ao lado da também cantora Jup do Bairro, Linn foi apresentadora do TransMissão, programa de entrevistas semanal do Canal Brasil.

O segundo álbum de estúdio de Linn foi lançado em 2021, intitulado Trava Línguas. Recentemente, a cantora fez parte da faixa Nada Será Como Antes, com Edi Rock e Ney Matogrosso.

Em janeiro de 2022, a cantora compartilhou nas redes sociais a mudança de seus documentos, que agora constam com seu nome social, Lina Pereira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Linn da Quebrada (@linndaquebrada)

Participantes BBB 22

Além de Linn da Quebrada, muitos outros famosos apareceram como cotados para o BBB 22 ao longo dos últimos meses. Com o início do pré-confinamento e as dicas dadas por Boninho, diretor da atração, e a o apresentador Tadeu Schmidt, a web chegou em nomes como a cantora Naiara Azevedo, o ator Arthur Aguiar, a dançarina Bruna Gonçalves, a influenciadora digital Jade Picon e a atriz Ellen Rocche.

Outros possíveis famosos convidados para o elenco podem ser Fabiana Karla, Sammy Lee, Larissa Tomásia e Igor Juliani.

Como assistir o BBB 22?

Há duas maneiras de acompanhar o Big Brother Brasil 22. A primeira é a mais convencional, sintonizando diariamente na Globo no horário nobre, logo após a exibição da novela das nove Um Lugar ao Sol.

Outra opção para os fanáticos pela competição é o pay-per-view, transmitido pela plataforma de streaming GloboPlay. Para ter acesso a todas as câmeras do programa, durante 24 horas, é necessário ter um dos planos pagos da plataforma – os preços começam em R$22,90 por mês.

O reality segue no mesmo formato já conhecido pelo público: formação de paredão aos domingos e eliminações às terças. Porém, haverá novidades: após as eliminações, quem comanda a entrevista com o eliminado na #RedeBBB agora é Rafa Kalimann, influenciadora digital e participante do BBB 20. Ana Clara agora apresenta o BBB – A Eliminação ao lado de Bruno de Luca no Multishow.