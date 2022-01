Ellen Rocche BBB 22: spoiler confirma participação da famosa

Listas de possíveis participantes já apontavam Ellen Rocche no BBB 22 há algum tempo. Apesar de nenhuma confirmação até agora, um spoiler de Boninho sobre os famosos da temporada pode ser o que o público precisava para confirmar que a atriz de 42 anos fará parte do elenco da nova edição.

Qual spoiler confirma Ellen Rocche no BBB 22?

O que levou o público a entender que Ellen Rocche estará no programa foi um vídeo que publicou no Instagram na última sexta-feira (7), onde chefão do Big Brother Brasil soltou o seguinte spoiler: “firme como uma rocha”. A teoria criada nas redes sociais e mídia sobre a dica do diretor é que a frase faz um trocadilho com o sobrenome da famosa “Rocche”.

A ida da atriz para o confinamento é dada como certa por muitos. “Firme como um rocha é a tal da Ellen Rocche, essa pista tá muito na cara”, foi afirmado por um fã do reality. “Ellen Rocche está vindo aí”, comentou outro. “Boninho usando ‘rocha’ como dica pra Ellen Rocche no BBB 22, passo mal”, também brincou um fã do programa.

Antes mesmo do spoiler de Boninho, o colunista do Metrópoles Leo Dias já havia divulgado o nome de Ellen Rocche como uma das participantes do BBB 22. O jornalista disse que segundo fontes da coluna, a famosa está “confirmadíssima”

Carreira de Ellen Rocche

Ellen Rocche do BBB 22 começou a carreira em 1997, quando tinha 18 anos de idade. Ela foi assistente de palco do Gol Show e Domingo Legal. Além de integrar o elenco de outro programa do SBT, o finado Fantasia.

Nos anos 2000, ela também ficou conhecida ao trabalhar no Qual é a Música. A atriz foi uma das dubladoras do programa, a tarefa da moça era interpretar uma canção que os competidores deviam adivinhar para ganhar pontos. Algum tempo depois, ela começou a dar as caras nas frentes das câmeras de uma maneira diferente, desta vez na pele de personagens. Sua primeira aparição nas telinhas como atriz foi na série da Record, Metamorphoses (2004).

Em 2006, ela conquistou espaço na série Um Menino Muito Maluquinho. Dois anos depois ela estreou na Globo com Dicas de Um Sedutor, emissora que depois trabalhou em diversas novelas. No mesmo ano, ela esteve em Beleza Pura, Faça Sua História, Ciranda de Pedra e Negócio da China.

Em 2009, Ellen Rocche do BBB 22 participou de A Grande Família, no seguinte atuou na minissérie Dalva e Herivelto: Uma Canção de Amor, na novela Tempos Modernos, nas séries Na Forma da Lei e S.O.S Emergência, além do filme Muita Calma Nessa Hora.

Nos anos seguintes, ela também apareceu em O Astro (2011), Guerra dos Sexos (2012), Sangue Bom (2013), Geração Brasil (2014), O Candidato Honesto (2014), Escolinha do Professor Raimundo (2015), Haja Coração (2016), O Outro Lado do Paraíso (2017 – 2018) e Éramos Seis (2019).

Vice campeã da Casa dos Artistas

Se for mesmo uma das participantes do BBB 22, Ellen Rocche não estará confinada em uma casa cheia de câmeras pela primeira vez. A famosa chegou na grande final do Casa dos Artistas 2, em 2002, reality show do SBT que reuniu outros nomes conhecidos como André Gonçalves, Cynthia Benini, Suzana Alves, Ricardo Macchi, entre outros.

Ellen Rocche conseguiu o pódio, mas não conquistou o primeiro lugar. Ela foi vice-campeã da temporada e perdeu o prêmio de R$ 300 mil para o cantor e ator Rafael Vanucci. No entanto, a loira ainda levou uma bolada para casa, R$ 100 mil.

Em entrevista ao Extra, em 2016, Ellen revelou que aceitou o convite para participar do reality porque queria usar o prêmio para ajudar na cirurgia do irmão, que sofria com um problema no coração, conhecido como Tetralogia de Fallot, uma má formação congênita.

Quando deixou o confinamento, Ellen recebeu boas notícias: “na época, [o empresário] Antônio Ermírio de Moraes

ficou sabendo da história e bancou a cirurgia dele. Foi José Pedro da Silva, um dos melhores cirurgiões cardíacos do Brasil, quem o operou. Meu irmão é transplantado e vive uma vida boa, está ótimo, feliz. Esse foi o maior presente da minha vida. Não há nada melhor do que ver uma pessoa amada curada”.

Quem é o namorado de Ellen Rocche do BBB 22?

Atualmente Ellen Rocche namora com o ator, mímico e apresentador Guilherme Chelucci. A dupla se conheceu nos bastidores da novela Haja Coração, em 2016, no entanto, na época tudo não passou de amizade.

Em 2020, Guilherme e Ellen se reaproximaram e foi aí que o romance começou. “Estávamos em uma festa, conversamos, dançamos e nos divertimos entre amigos e quando estava indo embora, ele me tascou um beijão. Eu pensei: ‘meu Deus, como não tinha reparado nesse homão?’. Só olhava pra ele como amigo”, contou ao Gshow no final de 2020. A atriz também revelou que o período inicial da pandemia do covid-19 foi quando o relacionamento deles se fortaleceu.

