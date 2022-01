BBB 22: quem é Paulo Vieira? Conheça a carreira do humorista

O BBB 22 chega cheio de novidades e uma delas é um novo quadro apresentado pelo humorista Paulo Vieira. O famoso começou a ganhar destaque em todo o país quando fez parte do Programa do Porchat, na Record. Hoje, o artista é contratado da Globo e já fez parte de outros programas da emissora. Afinal, quem é Paulo Vieira?

Quem é Paulo Vieira – BBB 22

O humorista Paulo Vieira, escalado para o BBB22, tem 29 anos e nasceu na cidade de Trindade, em Goiás, mas se mudou ainda criança para Palmas, capital do Tocantins. Ele é ator, apresentador, empresário, diretor e escritor de literatura infantil.

Ainda em 2010, Paulo começou a fazer stand-up comedy na cidade em que morava. O jovem começou a se destacar entre os outros humoristas, e quatro anos depois, venceu o Prêmio Multishow de Humor. Em 2015, foi a vez dele conquistar o prêmio Risadaria de Humor Brasileiro.

Foi em 2016 que o artista ganhou ainda mais projeção quando foi contratado como assistente de Fábio Porchat no extinto Programa do Porchat. Na atração, ele era o ator principal do quadro Emergente Como a Gente, que retratava de forma bem humorada a vida do pobre.

Paulo Vieira foi contratado pela Globo em 2019, onde segue até os dias de hoje. Ao chegar na emissora, fez parte do elenco do Zorra e da Escolinha do Professor do Raimundo, como o personagem Seu Fininho. Também ganhou um quadro no extinto Se Joga, chamado Isso É Muito Minha Vida.

Foi apresentador do Fora de Hora, ao lado de Renata Gaspar, que precisou ser suspenso devido a pandemia de covid-19 no país. Depois, ganhou um quadro no Fantástico chamado Como Lidar? em que, de forma bem humorada, mostrava situações vividas pelos brasileiros durante a quarentena.

Antes de se tornar um dos apresentadores de quadros do humor do BBB, Paulo apresentou o programa culinário Rolling Kitchen Brasil no GNT.

Na internet, ele pode ser assistido em esquetes do humor do Porta dos Fundos no YouTube e no especial de Natal do canal para a Netflix, Se Beber Não Ceie (2015).

O que muita gente não sabe é que Paulo também canta. Em 2017, lançou um EP com quatro músicas escritas por ele, chamado Circo das Pulgas.

Atualmente, Paulo Vieira namora a influenciadora digital Ilana Sales.

Como será o quadro de Paulo no BBB 22?

O quadro comandado pelo humorista vai se chamar Big Terapia. Paulo Vieira fará uma “análise” do comportamento dos brothers e sisters de uma forma não convencional.

“Vou falar o que as pessoas de casa pensam e nunca imaginaram que fossem ouvir na televisão. O público pode esperar que eu vá me divertir muito, acima de tudo. É assim que eu procuro fazer o meu trabalho e que eu gosto”, disse Vieira.

A Globo reforça o time de humoristas do BBB 22 após a saída de Rafael Portugal do CAT BBB. Segundo ele, o motivo por ter deixado o comando da Central de Atendimento ao Telespectador foi devido a um pedido de exclusividade por parte da emissora, que não foi aceito por Rafael por estar envolvido em outros projetos. “Ocorre que, após o acerto comercial e financeiro da minha empresária Vanelli Alves com a Globo, não houve entendimento com relação às cláusulas contratuais entre o jurídico da emissora e o meu jurídico”, disse em vídeo publicado nas redes sociais.

Quem entra no lugar de Rafael Portugal no CAT é Dani Calabresa, famosa por apresentar o Furo MTV, Comédia MTV e CQC. Ainda não se sabe se o formato do quadro se manterá o mesmo, mas a loira já se mostrou empolgada para a estreia no programa. “Quero fazer tudo pro público se divertir comigo, antes só preciso entender se perco ou não estalecas…”, brincou.

Como assistir o BBB 22?

Para assistir Paulo Vieira, Dani Calabresa e os brothers ao longo dos três meses, basta sintonizar na Globo diariamente logo após a novela Um Lugar ao Sol.

Assim como todos os episódios do reality show, o CAT BBB e o Big Terapia estarão disponíveis no GloboPlay após a exibição na TV. Também é possível acompanhar o programa durante 24 horas por dia através do pay-per-view da plataforma de streaming. Os planos são pagos e os preços começam em R$22,90.

O BBB 22 estreia no dia 17 de janeiro sob o comando de Tadeu Schmidt.

