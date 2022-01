Quem ganhou a prova do anjo hoje: Rodrigo vence disputa do BBB 22

Quem ganhou prova do anjo hoje 29/1? Rodrigo recebeu o colar da imunidade do BBB 22 neste sábado após uma prova que exigiu boa memória dos brothers. A participante poderá imunizar um amigo, pois nesta semana, o anjo não é autoimune.

Além de receber o colar da imunidade, o vencedor ganhou R$ 10 mil.

Quem ganhou a prova do anjo hoje, sábado

A prova do Anjo de hoje, sábado, 29 de janeiro, foi disputada por quinze brothers e Rodrigo foi quem ganhou. A disputa foi patrocinada pela Amstel e simulava um mini golfe. Os confinados precisavam jogar uma bolinha por baixo de uma barra metálica. Quem acertasse o buraco, receberia 2 pontos. Quem somasse mais pontos ao fim das rodadas levaria o colar da imunidade.

A disputa começou com um sorteio para definir quem participaria da prova ou não. Após sorteio de fichas, Eslovênia, Laís e Pedro Scooby ficaram de fora. Tiago Abravanel, que é líder, não participou também.

Participaram da prova do anjo: Arthur Aguiar, Jessi, Lucas, Linn da Quebrada, Maria, Vinicius, Naiara Azevedo, Paulo André, Rodrigo, Bárbara, Eliezer, Douglas, Brunna e Jade.

O sortudo da semana foi Rodrigo, pela 2º vez o anjo do reality.

Quem está no castigo do monstro?

Jade recebeu o castigo do anjo após ficar em último lugar na prova.Como ela estava no Vip, automaticamente foi levada para a Xepa.

Paulo André e Brunna também foram escolhidos para fazer o monstro, que nesta semana é a fantasia de um fliperama.

Como consequência do castigo do mostro, a influencer perdeu 300 estalecas, como acontece com quem está no Monstro.

Programação BBB 22

Domingo 30/1: Anjo imuniza um; Líder indica um; A dupla do líder na prova indica um; O imunizado pelo anjo indica um; Votação na casa: nove votos no confessionário e nove votos abertos; Bate e volta;

A votação da enquete BBB 22 pela votação no gshow começa no domingo, dia 21. Para participar, é preciso ter uma conta Globo. O cadastro é simples e gratuito, e também pode ser feito com a sua conta do Facebook ou do Google. O cadastramento precisa ser realizado apenas uma vez e vale para futuras votações.

