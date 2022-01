Como foi a festa do BBB 22 ontem (28/1)? Veja quem pegou quem

Maria ficou com dois participantes diferentes e Lucas e Eslovênia estavam no clima de romance.

Como foi a festa do BBB 22 ontem? Na madruga de sexta (28), os participantes ganharam o show do Ferrugem e o pagode embalou alguns romances na casa. Maria ficou com Linn e Eliezer, além do casal Lucas e Eslôvenia. Mas nem tudo foram flores: a noite foi um balde de água fria para Laís em relação a Rodrigo. Vem entender.

Como foi a festa do BBB 22 ontem?

Fogo no parquinho na festa de ontem no BBB 22. A festa de ontem teve vários “beijaços”, começando por Maria, que ficou com Eliezer e Linn da Quebrada. Eslovênia e Lucas também seguem com o romance, enquanto Laís levou um fora de Rodrigo.

O affair de Maria com Eliezer aconteceu na pista de dança. A dupla começou a se beijar e os brothers que viram a cena comemoraram. Após o final da festa, quando Eliezer e Maria estavam se preparando para dormir, o designer encostou a atriz na parede e a beijou novamente antes de se despedir para descansar.

Pouco depois dos beijos de Eli e Maria durante a festa, foi a vez de Maria beijar Lina. As duas conversavam perto da área de bebidas quando começou a troca de flertes. As sisters então se beijaram e também foram ovacionadas pelos colegas. Jade Picon apareceu filmando o momento com o celular do confinamento, em que os brothers podem fazer vídeos e fotos em trocas de estalecas para o Feed BBB.

A festa de ontem no BBB 22 também teve o romance de Eslovênia e Lucas, que trocaram carinhos e declarações ao longo da noite. O estudante de medicina disse que a sister era seu porto seguro na casa e comentou que pretende jogar ao lado dela no programa. “O que eu puder fazer para poder te salvar, vou fazer”, disse Lucas. Os dois se abraçaram e trocaram beijos na festa.

Durante a festa, Laís até tentou ficar com Rodrigo, mas levou um banho de água fria. Os dois conversaram durante a comemoração, mas o rapaz voltou a falar que gosta de alguém fora da casa. “Tá bom então, fechou”, disse a médica.

O que tem hoje no BBB 22?

Depois de de tudo que rolou na festa do BBB 22 ontem, os brothers vão precisar se recuperar rápido da ressaca, pois hoje é dia de prova do anjo. A disputa vai definir quem ganhará o colar da imunidade da semana e este vencedor terá que imunizar um brother ou sister na formação de paredão no domingo (30).

A disputa do anjo será ao vivo no Pay Per View durante o período da tarde e exibida de forma editada no programa da noite, que também mostrará trechos de como foi a festa do BBB 22 ontem.

